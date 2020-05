A járvány miatt online felvételit hirdetnek a Sapientián – mi változik?

Online iratkozást hirdet a Sapientia EMTE a jelenlegi helyzetre való tekintettel a 2020. évi egyetemi felvételire, ráadásul a jelentkezők beiratkozási díjat sem kell fizessenek idén. A nyári felvételi időszak az egyetem Kolozsvári Karán 2020. július 8-ától kezdődik, de egyéb változások is vannak a felvételi folyamatában.





Alkalmazkodik a járványhelyhez a Sapientia is: az alap- és mesterképzésekre való nyári és őszi beiratkozás és – ahol szükséges – a felvételi vizsga is online platformon keresztül fog zajlani. Néhány esetben a jelenlegi helyzet miatt a felvételi menetén is változtattak, a Kolozsvári Karon az alapképzések közül a jog szak esetében elmarad a képességfelmérő írásbeli vizsga, és 100%-ban érettségi átlag alapján történik a bejutás.A karon a mesteri képzéseknél is van újítás, a környezetvédelem és monitoring esetében nem lesz idén motivációs beszélgetés, így az alapképzés és licenszvizsga átlaga számít 100%-ban a bejutásnál. A filmtudomány mesterképzésen csak ősszel hirdetnek felvételit, és 100%-osan a szóbeli vizsga alapján történik majd a bejutás.A Sapientia EMTE Kolozsvári Karán az idén az ősszel induló táncművészeti szakkal immár öt alapképzésen összesen 125, a három mesterin pedig 40 helyet hirdettek meg, a különböző szakok leírásait, egyéb fontos információkat a kar honlapján , a felvételizőknek szóló menüpontban gyűjtötték össze, így segítve a végzősöket. (