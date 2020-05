Erdélyi magyar középiskolások jelentkezését várja a Mathias Corvinus Collegium

Felvételt hirdet erdélyi magyar középiskolások számára a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Középiskolás Programja. Az iskola mellett végezhető ingyenes képzésre június 14-ig várják a társadalomtudományok iránt érdeklődő diákokat.





„Olyan motivált fiatalokat várunk a Középiskolás Program képzéseire, akik az átlagnál tájékozottabbak szeretnének lenni, valamint érdeklődést mutatnak a jelenkor társadalmi, gazdasági, politikai témái iránt. Diákjaink az itt megszerzett tudással és a különféle tréningeken elsajátított készségekkel jelentős előnyre tehetnek szert a sikeres érettségi vizsga teljesítésénél. Az oktatás nagy része e-learning kurzusokon keresztül zajlik, amelyek tananyaga most olyan újabb izgalmas témákkal bővült, mint a környezettudatosság, a városökológia, az űrkutatás, a 3D nyomtatás, a mesterséges intelligencia, vagy a retorika – mondta, az MCC Erdélyi Középiskolás Programjának koordinátora. Hozzátette: az MCC több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az internetes képzésben, amelynek előnyét különösen érzékelik a diákok a mostani helyzetben, amikor az oktatás az online térre helyeződött át.Az 1996-ban Tombor András által alapított hagyományos oktatást kiegészítő tehetséggondozó intézmény Középiskolás Programja több mint másfél évtizede működik sikeresen Magyarországon. A 2013 óta Erdélyben is elérhető képzéseken több mint négyszáz erdélyi magyar tanuló vesz részt, de Felvidékről, Kárpátaljáról és Vajdaságból is rendszeresen jelentkeznek középiskolások a programra. Ma már összesen több mint 1700 fiatal fejlesztheti magát a távoktatási kurzusokon és a havi egy személyes képességfejlesztő tréningnapon alapuló képzéseken. A szociálisan hátrányos helyzetű, nagy távolságból érkező diákok számára az intézmény utazási támogatást biztosít a tréningeken való részvétel megkönnyítése céljából.A programban részt vevő tanulók négy- és nyolchetes e-learning-kurzusok közül választhatnak. Modern kori történelem, közgazdaságtan, nemzetközi kapcsolatok, társadalmi tanulmányok, pszichológia, jog, valamint magyar és angol nyelvű íráskészség-fejlesztés is szerepel a palettán. Az online képzés mellett havonta egy személyes készségfejlesztő napot is tartanak kolozsvári és székelyudvarhelyi helyszíneken felváltva. Itt a diákoknak lehetőségük nyílik ismert és elismert szakértők által tartott előadásokon, különböző általános kommunikációs és érveléstechnikai, valamint tanulásmódszertani tréningeken részt venni. Az érdeklődők valamennyi kurzus tematikáját és bemutatkozó videóját a Program online felületén tekinthetik meg. A Középiskolás Program a tudományos előadások és készségfejlesztő tréningek mellett közösséget is épít. Tehetséggondozó táboraikban a világ történéseire nyitott és érdeklődő középiskolás csapattal találkozhatnak az újonnan felvételt nyert tagok.Azok a diákok, akik szeretnének bővebb tájékoztatást kapni a programról, június 3-án ellátogathatnak az MCC Középiskolás Program közösségi oldalára, ahol élő bejelentkezés keretében hallhatnak a kínált lehetőségekről.Az érdeklődők magáról a programról, valamint a jelentkezés pontos menetéről az intézmény honlapján olvashatnak bővebben. (