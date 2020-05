A MOL Románia 100 ezer eurós támogatást ad az egészségügyi személyzetnek szánt védőeszközök beszerzésére

A MOL Románia 100.000 euró értékben támogatja a Polgár-Társ Alapítvány erőfeszítéseit a koronavírus világjárvány leküzdése érdekében orvosi védőeszközök és felszerelések beszerzését a Sepsiszentgyörgyi „Dr. Fogolyán Kristóf” Megyei Sürgősségi Kórház, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház és a Székelyudvarhelyi Városi Kórház részére.



A MOL Románia és a Polgár-Társ Alapítvány ezzel a támogatással hozzájárul egy biztonságosabb munkavégzés feltételeinek a megteremtéséhez az egészségügyi dolgozók számára. Az adomány részét képező védőfelszerelések és berendezések nélkülözhetetlen eszközök a koronavírus elleni biztonságos küzdelemben.



„A MOL Románia támogatja a világjárvány elleni küzdelmet olyan projektek révén, amelyek a szükséges védőfelszerelések beszerzését célozzák a kórházak számára, emellett az Elias 1 Moduláris Kórház építését is, amelyet a koronavírussal fertőzött betegek számára létesítenek. Vállalatunk a Polgár-Társ Alapítványnak nyújtott mostani támogatással is a koronavírus elleni küzdelem segítéséhez, a világjárvány terjedésének a lassításához járul hozzá, az orvosok és az egészségügyi személyzet számára különböző védőeszközök és berendezések beszerzésének támogatása révén. Ők napjaink hősei, akikre reménykedve tekintünk és ahhoz, hogy biztonságban végezhessék munkájukat minden segítségre szükség van. A MOL-csoport jelentős szerepet vállal a közösségek és az egészségügyi rendszer támogatásában, az új koronavírus elleni hatékony küzdelemben, mert meggyőződésünk, hogy csak közös erőfeszítéssel tudjuk legyőzni ezt a példátlan helyzetet,” – mondta Camelia Ene, a MOL Románia ügyvezető igazgatója.



„Manapság sokkal több együttműködésre és szolidaritásra van szükségünk, mint bármikor. Alapítványunk már a világjárvány kezdetén felismerte és feladatnak érezte a segítségnyújtás szükségszerűségét. Ezért nagy öröm számunkra, hogy az ilyen jellegű ténykedésünket, most már hagyományos partnerünkkel, a MOL Romániával közösen is folytathatjuk, segítve a kórházakat és az egészségügyi személyzetet, akik első védvonalként harcolnak a vírus ellen,” – mondta Potozky László, a Polgár-Társ Alapítvány igazgatója.



A MOL Románia által nyújtott adományból a Polgár-Társ Alapítvány a világjárvány okozta megnehezített körülmények között szerzi be az adomány részét képező orvosi védőfelszereléseket és adja át a kórházaknak. Az adomány a légtisztító készülékek mellett főként orvosi védőruhákat, maszkokat, kesztyűket, és más védőfelszereléseket, berendezéseket tartalmaz, annak érdekében, hogy a koronavírus elleni küzdelemben dolgozó orvosok, ápolók és más egészségügyi személyzet egy biztonságosabb környezetben tudja végezni munkáját.



A vírus elleni küzdelem támogatásában a jelenlegi kezdeményezést egy 400.000 euró értékű adomány előzte meg, amelynek keretében romániai kórházak részére szükséges védőfelszerelések és orvostechnikai eszközök (lélegeztető berendezések, oxigénmaszkok) beszerzését, valamint a bukaresti Elias Egyetemi Sürgősségi Kórház udvarán egy moduláris kórház létrehozását támogatta a MOL Románia. Ebben a moduláris kórházban a koronavírussal fertőzött betegeket fogják kezelni és 38 férőhelyes lesz, amely az egészségügyi válság után is használható lesz, mint égéssérülteket ellátó kórházként.



A MOL Románia az utóbbi időszakban több kezdeményezés keretében támogatta az egészségügyet. Mostanáig több mint 1 millió euró értékben korszerű orvosi eszközök, készülékek és berendezések beszerzését támogatta több romániai kórházban. Az egyik ilyen kezdeményezés egy helikopter leszállópálya építésének támogatása a Marie Curie Sürgősségi Gyermekkórház tetején, amely az első gyermekkórházhoz tartozó helikopter leszállópálya Romániában.



A MOL Románia 25 éve nemcsak beszámítható hiteles gazdasági szereplőként van jelen a romániai piacon, hanem a közösségek megbízható partnereként és a társadalmi felelősségvállalási törekvések úttörőjeként is, olyan fontos területeken, mint az egészségügy, a környezetvédelem és az oktatás. (közlemény)

