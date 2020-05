A jövő héten induló Felvi.ro segít a diákoknak egyetemet választani

A Felvi.ro az Egyetemi Kalauz digitalizált verziója, tartalmazza Románia összes egyetemét, illetve a karokat és a szakokat. Egészen a kihelyezett karokig minden egyetemi képzés elérhető. A weboldal az Országos Magyar Diákszövetség legújabb projektje.





A felvi.ro már most megnyitható, az említett funkciókat jövő héten teszik elérhetővé. Az oldalon jelenleg középiskolás diákokkal végeznek igényfelmérést. A készítők arra kíváncsiak, hogy a diákokat milyen információk érdeklik a továbbtanulással kapcsolatban.A kérdésekre vasárnapig, május 24-ig válaszolhatnak a diákok, amellyel egy ingyenes egyetemi beiratkozási díjat is nyerhetnek.Az Egyetemkereső funkcióval városok és szakirányok alapján lehet majd keresni felsőoktatási intézményeket országszerte. Ennél részletesebb a Szakkereső funkció, amellyel összetettebb szűrőrendszerrel lehet keresgélni a képzés nyelve, helye, kedvenc tantárgy és szakirány között. Akik regisztrálnak az oldalra, kedvenc szakokat is választhatnak, amit elment a rendszer. A regisztráció ingyenes, és megfelel az adatfelhasználási szabályoknak.Az oldal egyetemistáknak is szól. A készítők összegyűjtötték az összes olyan karrierközvetítő irodát és csoportot, ahol diákmunkát vagy akár szakmához illő munkát is lehet találni. A diákok 129 munkaközvetítő-oldal ajánlatai közül válogathatnak különböző szűrők segítségével. Itt elérhetővé tesznek egy kreditszámlálót is, amellyel könnyebbé válhat a félévi átlagok kiszámítása.Az oldalon olyan kérdésekre gyűjtötték össze a válaszokat, amelyre egy felvételiző diák kíváncsi lehet:

Hol lakhatok?

A diákok 185 albérlet-közvetítő oldal közül válogathatnak országszerte. Az összes egyetemi bentlakást megtalálhatják egy helyen, amiben keresési szűrők segítenek.

Hol szocializálódhatok?

Ezzel a funkcióval a diákszövetségek programjaira, illetve szakosztályok és szakkollégiumok elérhetőségeire kereshetnek rá a diákok.

Mit jelent az, hogy…

Az egyetemi szótár segítségével a leendő hallgatók megtudhatják, hogy mit jelent a kredit, vagy hogy mi a különbség a hallgatói tanács és a diákszövetség között. Mindez egy kreditkalkulátor funkcióval is kiegészül.A Felvi.ro ötletgazdája az Országos Magyar Diákszövetség, a romániai egyetemi városokban működő, magyar egyetemi hallgatók szervezeteinek érdekvédelmi és képviseleti szövetsége. Az Országos Magyar Diákszövetség 2013-ban adta ki utoljára a minden évben több ezer példányban nyomtatott Egyetemi Kalauz nevű kiadványt. Ennek digitalizálását a 2018-ban választott új vezetőség tagjai álmodták meg,, elnök és, projektmenedzser vezetésével, az OMDSZ tagszervezeteivel és a Romániai Magyar Diákszövetséggel (MAKOSZ) partnerségben. (