A spanyolnátha-járvány után a koronavírust is legyőzte egy 108 éves amerikai nő

New Jersey kormányzója jelentette be, hogy kigyógyult a koronavírus-fertőzésből a 108 esztendős Sylvia Goldsholl, akinél a múlt hónapban diagnosztizálták a betegséget. A CNN megjegyzi, hogy az idős nő hétéves korában megélte az 1918-as spanyolnátha-járványt is.



Az idős nő egy New Jersey-i idősotthon lakója jelenleg, és már jobban van, betegsége után azt mondta: „Mindent túléltem, mert elhatároztam, hogy túl fogom élni”.



Köztudott, hogy a koronavírus-járvány Európában és Amerikában is leginkább az idősek körében vezetett magas elhalálozási arányhoz, különösen ott, ahol idősotthonokban ütötte fel a fejét a kór. Viszont néhány rendkívüli esetről korábban mi is beszámoltunk. Brazíliában egy 99 éves II. világháborús veteránnak, Dél-Koreában egy 97 éves nőnek, Kínában egy 101 éves férfinak is sikerült már legyőznie a kórt. (cnn.com/hírszerk.)



A nyitóképen Sylvia Goldsholl a 108. születésnapját ünnepli 2019 decemberében. Fotó: NorthJersey.com

