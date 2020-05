Hétvégi házban bulizott barátaival a dési rendőrkapitány, le is váltották

A kijárási tilalom ideje alatt egy hétvégi házban ünnepelte barátaival közösen egyik barátjának a születésnapját Alin Câmpean dési rendőrkapitány. Miután kiderült, hogy megszegte a kijárási tilalmat, egyből le is váltották a tisztségéről.



A főfelügyelő és barátai úgy buktak le, hogy a társaság egyik résztvevője kitett a Facebook-oldalára egy fényképet arról, hogy ők milyen jól szórakoznak a kijárási tilalom ideje alatt. A képet a feltöltője nem sokkal később le is szedte, de már túl későn, és mikor elindult a vizsgálat, hiába állították azt, hogy a kép még tavaly készült, mert nem hittek nekik.



A rendőrkapitányt május 8-án váltották le a funkciójából és május 13-án küldték meg az erről szóló indoklást a sajtónak. A Libertatea próbálta megkeresni Câmpeant telefonon még a leváltása előtt, de az egykori rendőrkapitány nem volt valami közlékeny.



A rendőrkapitányt azzal is vádolják, hogy jó kapcsolatot ápol olyan alvilági figurákkal is, akiket kerítéssel és prostituáltak futtatásával vádolnak. Az egyik ilyen személy ellen bűnügyi eljárás van folyamatban. (Libertatea/hírszerk.)

