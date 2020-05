A különleges háromszéki fafeldolgozási eljárásokról készült dokumentumfilmet mutat be a Kovászna Megyei Művelődési Központ

Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ 2020. május 14-én (csütörtökön) 20 órától az intézmény Facebook-oldalán vetíti dr. Kinda István néprajzkutató és Simon József filmes szakember három rövid néprajzi dokumentumfilmjét, amelyek különleges háromszéki fafeldolgozási eljárásokat és termékeket mutatnak be.



A megyei tanács közleménye szerint Gelence a 19. század óta zsindelykészítéséről híres település. A film egy gelencei mester munkáján keresztül vezet be a kölöpök, hornyolók, bástyológyaluk uralta világba.



A csernátoni Haszmann-faragóiskola hírét megszámlálhatatlanul sok mívesen ácsolt-díszített székelykapu őrzi, amelyek az elmúlt fél évszázad során kerültek ki a család műhelyéből, de az ácsolási arányok és az ősi erezdetésű motívumkincs világába is betekintést nyújt, írja a közlemény.



Ha fából vaskarikát nem is, de faforgácsból kalapot igenis készít a székely ezermester. Csomakőrös sajátos hagyományának mindennapjaiba az utolsó mesterek engednek bepillantást.



A dokumentumfilmek a “Hagyományos székelyföldi népi mesterségek – revitalizálás digitalizálás és népszerűsítés által”című, Norvégia, Liechtenstein és Izland által finanszírozott pályázat részeként készültek. (közlemény)

