Elon Musk és Grimes gyereke az X Æ A-12 nevet kapta

X Æ A-12 Musk az énekesnő Grimes és Elon Musk közös gyermeke, akinek születéséről még hétfőn számolt be a Space X vezérigazgatója Twitteren.



Ezen a platformon többen rácsodálkoztak a különleges névválasztásra, egyesek azt is kérdezték, hogyan kell egyáltalán kiejteni.



A kanadai származású énekesnő, polgári nevén Claire Boucher végül ugyancsak a Twitteren magyarázatot adott a név jelentésére:





•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat)