Máramarosi diákoknak gyűjt számítógépeket, laptopokat a Máltai Szeretetszolgálat

A Romániai Máltai Szeretetszolgálat Nagybányai fiókszervezete kampányt indított, amely során azokon a diákokon akarnak segíteni, akik nem rendelkeznek olyan elektronikus eszközökkel otthon, amik nélkülözhetetlenek az online oktatásban való részvételhez.



A szervezet, a hatóságok adataira hivatkozva azt állítja, hogy Máramaros megyében 6.700 ilyen diák van, akiknek esélyük sincs, hogy diáktársaikhoz hasonlóan a jelenleg kialakult helyzet miatt egyenlő oktatásban részesüljenek, és részt tudjanak venni az online órákon.



A szervezet adományként elfogad olyan működő számítógépet, laptopot vagy tablettet, amelyet a fenti célból el tud juttatni a szükséget szenvedő gyerekek számára. Elmondásuk szerint az sem baj, ha a működő számítógép vagy laptop idősebb, mint tíz év, mert attól az még ideális lehet egy nélkülöző diák számára, amennyiben még képes ellátni a funkcióját.



A szervezet a projekt első szakaszában azon igyekszik, hogy minél előbb össze tudjon gyűjteni 150 ilyen eszközt. A tervek szerint a projekt idővel kiterjed Máramaros megye összes településére, ugyanis a szeretetszolgálat önkéntesei már elkezdték felkutatni azokat a diákokat, akiknek ezekre szüksége lenne, és már jelenleg is egy tucatnyi diák várja sürgősen a készülékeket.



Azt írják, szeretnék, hogy mind a 6.700 diák részesüljön az összegyűjtött adományokból, és lehetőleg minél hamarabb, éppen ezért a beérkezett adományokat egyből eljuttatják a rászorulóknak. A szeretetszolgálat továbbá gondolkodik a projekt kibővítésén is, mivel tudomásuk szerint sok tanár a megyében szintén hiányt szenved ezekből az elektromos készülékekből.



Korábban a Magyar Szülők Szövetsége is hasonló kezdeményezéssel rukkolt elő. Ők is azt szeretnék elérni, hogy minden gyerek hozzáférjen az online oktatáshoz, éppen ezért digitális eszközökkel kívánják segíteni a diákokat. (hírszerk.)

