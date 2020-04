A kalotaszegi népi hagyományok gyűjtőjéről neveznek el utcát Bánffyhunyadon

Gyarmathy Zsigáné nevét fogja viselni Bánffyhunyad egyik utcája. A magyar tanácsosok kezdeményezéséről a helyi tanács április 29-i ülésén döntöttek.



Bánffyhunyad város helyi tanácsa április 29-én döntött egy új magánutca átvételéről. A döntés értelmében az eddig magánszemélyek tulajdonát képező útszakasz átkerül a város köztulajdonába és utcajegyzékébe. Ezzel egyidőben került sor a névadásra is, így a magyar tanácsosok által javasolt nevet fogja viselni az új utca.



„Bár városon a hagyományok nem úgy mutatkoznak, mint a falvakban, számunkra azért mégis fontos, hogy a hagyományainkat fenntartsuk. Kalotaszeg nagyasszonyának lakóházához közeli utcát adományoztak az önkormányzatnak, és tegnap el is fogadtuk a tanácsülésen, hogy a Gyarmathy Zsigáné sétány nevet viselje” – mondta el Buzás-Fekete Mária, Bánffyhunyad RMDSZ-es alpolgármester.



Az RMDSZ Kolozs megyei Nőszervezetének elnökeként az alpolgármester kiemelte annak a fontosságát, hogy a köztereken, mindennapokban is tisztelegjünk azok előtt a nők előtt, akik jelentős mértékben hozzájárultak a közösségünk fejlődéséhez.



Érsekújvári Gyarmathy Zsigáné terebesi Hory Etelka (Magyargyerőmonostor, 1845. május 28. – Bánffyhunyad, 1910. április 10.) írónő, a kalotaszegi népi hagyományok gyűjtője. Magyargyerőmonostoron született, majd házasságkötése után Bánffyhunyadra költözött, ahol a térség népművészetével foglalkozott.



Készített és készíttetett kalotaszegi varrottasokat, melyeket nemzetközi kiállításokon mutatott be (Brüsszel – 1887, Bécs – 1890, St. Louis – 1904, London – 1908), ezáltal világhírnevet hozott a térségnek, egyszersmind háziipart teremtett, megélhetést biztosítva Kalotaszeg sok-sok asszonyának. (közlemény)

