A digitális oktatáshoz készített pedagógusokat, diákokat és szülőket segítő „receptesfüzetet” az U-Hub

A digitális eszközökkel támogatott oktatással kapcsolatosan állított össze "receptfüzetet" az U-Hub (Udvarhelyszéki IT&C Közösség). A csomagot pedagógusoknak, tanintézet-vezetőknek, diákoknak és szülőknek egyaránt ajánlják. Emellett pedig egy informatikai platformot is létrehoztak, amellyel az intézményeken átívelő közösségi kommunikációt támogatják.



A javaslatcsomag elkészítésének motivációja természetesen a koronavírus-járvány, illetve az emiatt gyakorlatba ültetett korlátozó intézkedések, amelyek miatt egyik napról a másikra kellett az oktatás résztvevőinek átállniuk egy teljesen új munkafolyamatra és rendszerre. Ráadásul olyan módszertanra, amire nagyjából senki nem volt felkészítve.



Az U-Hub digitális oktatás támogatására hozta létre a DiONet projektet, amelynek elsődleges eleme egy javaslatcsomag, egy „receptfüzet”, amelyben alapvető módszertani tanácsokat fogalmaznak meg szakemberek bevonásával. A dokumentum emellett hivatkozásokat tartalmaz részletesebb – hazai és magyarországi – didaktikai anyagokra. Kiemelik, hogy a dokumentum jelenleg is fejlesztés alatt van, a közeljövőben ezt tovább fogják bővíteni, de már ez a változat is publikus, szabadon használható, és az oldalukon megadott linkről, vagy akár innen is letölthető.



Ugyanakkor a projekt részeként elindítottak egy tanácsadási és képzési folyamatot is. Erre egy informatikai platformot hoztak létre, amely az intézményeken átívelő közösségi kommunikációt és az adatmegosztást támogatja. Ehhez a platformhoz a pedagógusok csatlakozhatnak a projekt leírásának oldalán található űrlap kitöltésével. A regisztrációt követően a jelentkezők emailben kapják meg a meghívót és használati útmutatót.



Emellett kiemelik azt is, bár a DiONet munkacsoportot a koronavírus-járvány miatt kialakult, a módszertani javaslatcsomag nem átmeneti jellegű, legtöbb eleme nem (csak) a szükségállapot idejére vonatkozik. A dokumentum olyan általános javaslatokat fogalmaz meg, amelyek hosszú távon is alkalmazhatóak, és normál körülmények között is hasznosak lehetnek. (hírszek.)

