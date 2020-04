Megduplázódott az óvszer rendelések száma a szükségállapot bevezetése óta az eMagnál

Az emag.ro illetékese szerint a szükségállapot bevezetése után megduplázódott az óvszer rendelések száma a tavalyi év azonos időszakához képest - írja a Mediafax.



Az ügynökség szerint a Durex óvszergyártó illetékese is arról nyilatkozott, hogy márciusban megemelkedett az óvszereladások száma, de megjegyzik azt is, hogy azt nem tudják, hogy valódi fogyasztást jelent, vagy csak az emberek óvszerből is készleteket halmoznak fel, mint lisztből és vécépapírból.



Szociológusok szerint a bezártság időszakában az emberek több érzelmi intimitást kereshetnek a partnerükkel, és ez lehet egy esetleges magyarázata az óvszerek iránit kereslet megemelkedésének. A világ legnagyobb pornóoldala, a Pornhub egyébként már korábban közölte, hogy a járvány időszakában jelentősen megemelkedett a pornófogyasztás, Romániában főleg a férfiak körében. (mediafax/hírszerk.)



címoldali fotó: Bruno/Pixabay.

