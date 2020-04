Nyilatkozat nélkül mentek lovat lopni, meg is kapták érte a bírságot

Visszakerült az ellopott lova egy Suceava megyei gazdának, a tolvajokat meg a minősített lopás bűntette mellett azért is megbüntették, mert nem volt náluk saját felelősségre aláírt nyilatkozat, ami a szükségállapot ideje alatt ott kell legyen mindenkinél, aki elhagyja az otthonát.



A Monitorul de Suceava beszámolója szerint a lovat éjszaka lopta el egy 18 és egy 19 éves fiatal a 45 esztendős gazdájától és azon nyomban pénzzé akarták tenni. Eladni viszont nem tudták, ezért elcserélték, de az új tulajdonos, miután észrevette, hogy a ló harap, vissza kívánta csinálni a vásárt. A lovat Râșca településről lopták el és Baián cserélték el.



Az elcserélt ló gazdája el is indult, hogy a harapós lovat visszavigye Râșcára, ám a ló eredeti tulajdonosa felismerte az állatot, amikor a településre érve az elhaladt előtte az úton.



Rögtön tárcsázta is az 112-es segélyhívót, majd ezt követően visszakerült hozza az állat, a tolvajokat pedig kézre kerítette a rendőrség. Minősített lopás mellett fejenként 2000 lejre büntették meg őket amiatt, mert bebizonyosodott, hogy nem volt náluk saját felelősségre írt nyilatkozat a lopás időpontjában. Hogy erre a hatóságok hogyan jöttek rá, arról nem szólnak a hírek. (hírszerk.)



