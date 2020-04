Romániából is lehet sms-ben támogatni az SMA-val diagnosztizált Noel kezelését

Mostantól lehetőség van Romániából is sms üzenet küldésével támogatni az érkörtvélyesi (Bihar megye) Norbert Noel kezelését, akit korábban gerinc eredetű izomsorvadással (SMA) diagnosztizáltak, a szülei egyedüli reménye pedig a Zolgensma nevű génterápia, amely több mint 2,1 millió dollárba kerül.



Eddig több mint 1 millió 120 ezer dollár gyűlt össze a kisfiú kezelésére, most pedig a 8828-as számra küldött sms-el 2 eurónak megfelelő összeggel te is támogathatod. A küldendő üzenet szövege az kell legyen, hogy: Noel.







Az adományok gyűjtését egy erre a célra létrehozott Facebook-oldalon is követni lehet, de közvetlen adományozási lehetőségek is rendelkezésre állnak:



Kedvezményezett neve: Olyus Noel Robert

Bank neve: Banca Transilvania

Bank címe: Agentia Valea Lui Mihai, Str. Marton Aron, Nr. 14, Valea Lui Mihai, Bihor, Romania

EUR: RO74BTRLEURCRT0527455101

HUF: RO87BTRLHUFCRT0527455101

RON: RO27BTRLRONCRT0527455101

SWIFT/BIC Kód: BTRLRO22 (hírszerk.)

