Romániában az emberek fele túlzsúfolt háztartásokban él: az elsők vagyunk az EU-ban

Az Európai Unió lakosságának mintegy 17,1 százaléka élt túlzsúfolt háztartásokban a legutóbbi, 2018-as összesítések szerint. Az összes tagállam közül Romániában a legnagyobb a túlzsúfoltság, nálunk a lakosság 46,3 százaléka élt családjával számukra túl kicsi lakásban - derül ki az Eurostat legfrissebb összesítéséből.



A túlzsúfoltság hivatalosan azt jelenti, hogy nincs elég szoba a család/ háztartás méretéhez viszonyítva, ami ilyenkor, járvány idején, amikor mindenki otthon marad, különösen kellemetlen lehet. Nem csak azért, mert esetleg ugyanabban a szobában játszana a gyerek, ahol az apa épp távmunkát végezne, hanem mert a túlzsúfolt környezet a vírus terjedésének a kockázatát is növeli. A romániai előírások szerint például egy fertőzött személy, aki tünetmentes vagy csak enyhe tüneteket mutat, akkor maradhat adott esetben otthon, ha külön szobát tudnak neki biztosítani. Ez egy amúgy is túlzsúfolt háztartásban nyilván nehezebb, és akkor a fertőzöttnek a kórházban kell maradnia, aminek nyilván további következményei vannak.





Románia után egyébként Lettország (43,4%), Bulgária (41,6%), Horvátország (39,3%) és Lengyelország (39,2%) következik. Az előző évekhez képest - Lettországot kivéve - enyhén csökkent a túlzsúfolt háztartásokban élők aránya. Romániában a hivatalos statisztika szerint 2010-ben még a lakosság 52 százaléka élt a családja szükségleténél kisebb lakásban. Akkor még Lettország mögött (55,2%) a második helyen álltunk. 2014-ben esett 50 százalék alá az arány, míg 2017-ben 47 százalék volt.A lista másik felén a 2018-as számok szerint Ciprus (2,5%), Írország (2,7%), Málta (3,4%) és Hollandia (4,1%) van.Az Európai Unió statisztikai hivatala arra is figyelmeztet, hogy a gyerekek (18 év alattiak) körében sokkal gyakoribb, hogy a család méretéhez viszonyítva túl kicsi lakásban élnek, mint a nyugdíjas korosztály (65 év felettiek) esetében. A gyerekek 24,1 százaléka él túlzsúfolt lakásban az EU-ban, míg az idősek esetében ez az arány 6,9 százalék. A szegénység által veszélyeztetett háztartásokban értelemszerűen még nagyobb a túlzsúfoltságban élő fiatalok aránya, 40,2% százalék. Romániában a szegénység által veszélyezettet lakosság 56,4 százaléka él túlzsúfolt háztartásban, míg a szegénység által veszélyeztetett gyerekek esetében ez az arány 78,7 százalék, ami nem meglepő módon a legnagyobb az EU-ban.Ugyanakkor azt is közölték, hogy melyik országban él arányaiban a lakosság legnagyobb része számára "túl nagy" lakásban. A 2018-as adatok szerint Máltán a lakosság 73,4 százaléka élt olyan lakásban, ami túl nagy volt neki, tehát volt olyan fölösleges szobája (leginkább fölösleges hálószobára kell gondolni), amit a család nem használt ki. Ezzel Málta az első ilyen tekintetben az EU-ban, ahol az átlag 33 százalék. Málta után egyébként Írország és Ciprus (mindketten 71,4%), majd Belgium (58,6%), Spanyolország (56,3%), Hollandia (53,9%) és Luxemburg (53,7%) következik. Ezzel szemben - ahogy arra számítani lehetett - Romániában van a lakosságnak legkisebb arányban ilyen "túl nagy" lakása: a romániaiak 7,3 százaléka él ilyenben. Utána következik Lettország (9,9%), Görögország (10,4%), Bulgária (11,5%), Horvátország (11,6%), Szlovákia (12,7%), Lengyelország (14,4) és Olaszország (14,9%).Ahogy arra számítani lehetett, az idősek körében nagyobb azok aránya, akik úgymond az életvitelükhöz szükségesnél nagyobb lakásban élnek. A 65 év felettiek 46,9 százaléka élt ilyen alul-foglalt lakásban 2018-ban. Az idősek legnagyobb arányban Írországban élnek így, ott a nyugdíjas korú lakosság 92,8 százaléka él nagyobb lakásban, mint amire kifejezetten szüksége lenne. A lista másik végen ebben a tekintetben is Románia áll. A 65 év feletti hazai lakosság 12 százaléka él csak nagyobb lakásban, mint amire feltétlen szüksége lenne.