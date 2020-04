Applikációval segítenék a Covid-19 fertőzöttek otthoni kezelését Kolozsváron

Kolozsvári fejlesztők applikációt dolgoztak ki, amellyel a háziorvosok élőben követhetik az otthoni elkülönítésben lévő Covid-19-cel fertőzött, enyhébb tüneteket mutató (vagy akár tünetmentes) pácienseik állapotát. Az applikációt a Spectro.AI cég fejlesztette a Zaraz Digitallal és a Kolozsvári Háziorvosok Egyesületével partnerségben. A Spectro.Life applikáció fejlesztését a Beard Brothers Egyesület és a Garmin Health támogatja.



A fejlesztők közleményükben azt írják, hogy ezzel szeretnének segíteni abban, hogy csökkenteni lehessen az első tünetek megjelenése és a kezelés megkezdése közötti időt, és ez által csökkenteni tudják az esetleges szövődmények kialakulásának esélyét, illetve optimizálni a gyógyulási időt és a kezelési költségeket.



Az applikációt olyan személyek használhatják, akiknél tesztel megerősítették a fertőzés tényét, de enyhe tüneteket mutatnak és nem igényelnek kórházi ápolást. A használatához Garmin Connect kompatibilis okosórára van szükség. Az applikációt mind az orvosok, mind a betegek ingyenesen használhatják a járvány ideje alatt. A forrásai függvényében a Beard Brothers Egyesület a háziorvosokon keresztül Vivosmart 4 okosórákat biztosít azoknak, akinek nincs Garmin Connect eszköze.







Az Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerint - az egészségügyi rendszer túlterheltségét megelőzendő - csak azoknak az igazoltan fertőzött személyeknek van szüksége kórházi kezelésre, akiknél súlyos tünetek jelentkeztek. Románia is eszerint alakította ki a protokollját. Ugyanakkor a fertőzött személyeknek állandó orvosi felügyeletre van szüksége az otthoni elkülönítés ideje alatt is, ezt igyekeztek megkönnyíteni a háziorvosok számára a fejlesztők.



Ehhez az igazolt betegeknek (akik esetenként okosórát is kaphatnak) telepíteniük kell a Spectro.Life alkalmazást, ezáltal a háziorvosok folyamatosan követni tudják a betegek egészségügyi paramétereit, így a légzésszámot, a pulzusszámot és hasonlókat. Néhány adatot, mint a test-hőmérsékletet vagy vérnyomás, a betegek manuálisan kell bevezessék a rendszerbe.



A Spectro.Life a próbaidőszakban 20 személynek érhető el ingyen, de azt szeretnék, hogy 1-2 héten belül egész Kolozs megyére kiterjesszék a programot. Ugyanakkor olyan cégek és magánszemélyek jelentkezését is várják, akik támogatnák az okosórák beszerzésében a Beard Brothers Egyesültet.



Magánszemélyek banki átutalással segíthetnek a Beard Brothers Egyesület számlájára, a Spectro.Life Platform megjegyzéssel:



RO58BTRLRONCRT0249735201 RON



RO08BTRLEURCRT0249735201 EUR



RO63BTRLGBPCRT0249735201 GBP



RO12BTRLUSDCRT0249735201 USD



Vállalatok és jogi személyek támogatói szerződést köthetnek az egyesülettel. További részletekért ide lehet kattintani. Részletekkel még mi is visszatérünk. (hírszerk.)

