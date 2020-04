Egész Hargita megyére kiterjesztik a segítünk.online kezdeményezést

Hargita Megye Tanácsa együttműködési megállapodást kötött a Székelyudvarhelyen Szőke László által kezdeményezett és megalkotott segítünk.online oldal kiterjesztésére, így ezen a felületen lehetőség van megszervezni az önkéntes segítők hálózatát, amelynek elsődleges célja a gondoskodás a 65 évnél idősebbekről, de bárkiről, akinek szüksége van rá.



A segitunk.online oldalon jelentkezhet bárki önkéntesnek, aki a rászorulók megsegítése érdekében szeretnének tevékenykedni. Ugyanitt lehetőség van adományozásra is.







„Amikor elkezdődött a szükségállapot, akkor sok helyi önkéntes és önkéntesen szerveződő jó kezdeményezés jött létre, és ezeket próbáltuk kiterjeszteni az egész megyére, hiszen ami egy településen jól működik, és látszik, hogy az emberek számítanak rá, azt megéri a megye többi lakójának is a rendelkezésére bocsájtani. Éppen ezért, Székelyudvarhelyen Szőke László által kezdeményezett és megalkotott segítünk.online oldalt, egy együttműködési megállapodás alapján az egész megyére kiterjesztjük, ami abban nyújt segítséget, hogy mindazok, akiknek szüksége van akár a mindennapi élelem beszerzésére, akár gyógyszereknek a házhoz szállítására, akár lelkigondozásra, de más dolgokra is, legyen lehetősége igényelni ezeket. Ugyanakkor megteremti a lehetőséget azok számára, akik önkéntesen szeretnének segítséget nyújtani ezeknek az embereknek, hogy jelentkezzenek, vagy ha valaki adományokat szeretne felajánlani, itt megteheti. Ez az oldal lehetőséget ad és megkönnyíti a munkájukat, hiszen térképre kerül minden önkéntes, aki bejelentkezik. Térképen megtekinthetőek már a megye gyógyszertárai, az élelmiszerüzletek, és az oldal telefonról is elérhető. Az oldal mögé egy komoly humánerőforrást állítottunk, van diszpécser szolgálat, ők az ügyvivőknek továbbítják a beérkezett igényeket, akik önkéntesekhez kapcsolják azokat. Megpróbáljuk minél gyorsabban összekapcsolni a keresletet és a kínálatot” – fejtette ki Biró Barna Botond alelnök.



„Hisszük azt, hogy ebben az időszakban nagyon fontos az egymásrafigyelés, a gondoskodás, a jó szó, egy jó cselekedet, netalán a kétkezi segítség, azok számára akik most egymagukban nehezen tudják megoldani a napi gondjaikat, problémáikat. Ugyanakkor most mindenkinek lehetősége van valamilyen szinten segíteni. Gondolnunk kell azokra is, akik távoli falvakban vannak, idősek, vagy esetleg egyedül vannak egy tömbházban. Azt gondolom, most a húsvét után, az újjászületés, az újrakezdés időszakában, hitében megerősödve mindannyiunk számára van erő, van akarat, hogy tegyünk egymásért. Meggyőződésem, hogy ez az oldal nemcsak a járvány idején lesz hasznos, ezt továbbiakban is működtetni szeretnénk, de most, amíg sok emberre és sok segítséget nyújtó kézre van szükség, arra bátorítunk mindenkit, aki tenni akar, főleg a 65 év fölötti korosztály érdekében, hogy jelentkezzen be önkéntesnek ezen az oldalon. A helyi önkéntes tűzoltó egyesületek, a helyi civil szervezetek tagjai, a helyi polgárőrségek és mindenki, aki úgy érzi, hogy tehet és tenni akar ebben a nehéz időszakban, azt nagy szeretettel és örömmel várjuk” – emelte ki a kezdeményezés kapcsán Borboly Csaba,a Hargita Megye Tanács elnöke. (közlemény)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!