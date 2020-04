Elmarad a Kolozsvári Majális

Sajnálattal közölik a szervezők, hogy a május első felébe tervezett Kolozsvári Majálist, a jelen közegészségügyi helyzet illetve a hatósági korlátozások miatt kötelesek vagyunk elhalasztani, határozatlan időre.



“Nagyon sajnáljuk, hiszen ez az a rendezvény amely a legtöbb ember arcára csal mosolyt, kimondottan szeretjük, fontosnak tartjuk a Majálist, viszont a biztonság és az egészség még fontosabb. Ebben az időszakban minden tevékenységünk, ami eddig megszokott volt, felfüggesztődik. A KIFOR csapata minden önkéntesével olyan projektek felé irányítja energiáját, amelyek a közösségünket segítik, ilyen a szomszedok.ro projekt is, amibe partnerként kapcsolódtunk be és aktívan segítjük a város idősebb lakosait.

Reméljük, minél hamarabb visszatérhetünk a megszokott aktivitásainkra és újból találkozhatunk rendezvényeink keretén belül.

A mihamarabbi találkozás érdekében mindenkit arra kérünk, tartsa be a hatóságok rendeleteit, csak nagyon indokolt esetben hagyja el a lakhelyét, nyilatkozattal, hazatéréskor pedig fertőtlenítse kezét. Hasznos tanácsok, információk, magyar nyelven elérhetők az RMDSZ által szerkesztett weboldalon: korona.rmdsz.ro” - mondta Csorba Zsuzsi, a KIFOR elnöke.

