Idén két ETDK lesz: az első kiadást online tartják meg

Az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK) minden évben lehetőséget ad az egyetemi hallgatóknak arra, hogy bemutassák a kutatásaikat egy szakmai zsűri előtt, és kellőképpen felkészüljenek az államvizsga nehézségeire. A szervezőbizottság az idei járványt figyelembe véve úgy döntött, hogy a XXIII. ETDK-t két időpontonon is megszervezi. Az első alkalom május 21-23. között online platformon lesz megtartva. Csak ezen a dátumon vehetnek részt a végzős hallgatók és azok a diákok, akik a karantén ellenére is sikeresen befejezték a kutatásaikat és le tudják adni a dolgozatokat május 3-ig.



Akik nem tudnak a munkájukkal kellőképpen haladni, részt vehetnek egy őszi időpontra eső konferencián, ami már a megszokott környezetben lesz megtartva. A regisztráció erre az alkalomra újra meg lesz hirdetve, ennek köszönhetően olyan diákok is jelentkezhetnek, akik nem tudtak a májusi konferenciára regisztrálni. Minden hallgató csak egyszer vehet részt az eseményen.



A szervezőcsapat úgy gondolja, hogy az eddigi munkájuk és a diákok kutatásai ezzel a megoldással nem vesznek kárba, és remélik, hogy nagyon sok szakmailag színvonalas bemutatót láthatnak a résztvevők. Az elsődleges cél az, hogy a vírus ne akadályozza meg a tanulás és fejlődés lehetőségét. (közlemény)



