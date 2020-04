Rabok és őrök biztatnak mindenkit az otthonmaradásra az igazságügyi tárca videójában

A Börtönök Országos Igazgatósága (ANP) és az igazságügyi minisztérium illetékesei valószínűleg azon tanakodhattak, vajon milyen kampánnyal állhatnának elő, amivel otthonmaradásra biztathatnák az embereket. És akkor beugrott nekik: Üzenjenek a fogvatartottak! Hát nem nagyszerű!?



Még viccnek is rossz azt hallgatni, ahogyan egy rahovai fegyházban 2 évre elítélt személy ad empatikus tanácsot arról, hogy ő bizony tudja, milyen nehéz most nekünk, de legyünk mindannyian erősek, maradjuk otthon, tartsuk be a hatóságok utasításait, és együtt sikerülni fog legyőzni a járványt. A videóban számos fogvatartott mellett megszólal néhány börtönőr is, akik szintén az otthonmaradásra buzdítanak, a börtönajtók előtt pózolva.



A hatás kedvéért érzelmes, lágy zene szól a háttérben, amivel még fennköltebbé próbálják tenni a rabok tanácsait. Már tényleg csak egy olyan jelenet hiányzott volna, ahol egy megbilincselt, boldog rabot a boldog börtönőr - betartva az 1,5 méter távolságot tőle - bekísér a cellájába, majd szépen elválnak egymástól.



A videó miatt egyébként felszólalt Liviu Iolu, az egykori Cioloș-kabinet szóvivője is, aki azt kérte a kormánytól, hogy távolítsák el ezt a videót, mert ebben a helyzetben egyáltalán nem jó üzenet az állampolgárok felé az, hogy a kijárási tilalmat a börtönnel hasonlítják össze. Meg amúgy is, ez az egész még viccnek is rossz, sőt borzalmas! Itt hagyjuk neked a videót, nézd meg, amíg még lehet:







