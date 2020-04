Ha már bent ülsz a lakásban, jó ha tudod, hogy húsvétig egyre melegebb idő várható

A húsvéti ünnepekig egyre kellemesebb, melegebb idő várható, csapadék csak április 13-után valószínű - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) április 8-a és 19-e közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.



Erdélyben néhány fagyos éjszaka után szerdától felmelegedés kezdődik, április 13-áig a hőmérsékleti értékek meghaladják a sokéves átlagot, a regionális maximumok elérik a 19-20 Celsius-fokot, és éjszaka is pozitív tartományban maradnak, nem süllyednek 2-4 fok alá. Ezt követően a hőmérséklet, nappal és éjszaka egyaránt, 2-3 fokkal visszaesik. Csapadékmentes napok következnek, gyenge eső csak 13-a után valószínű.



A Bánságban is felmelegedik az idő, hétvégén akár 24 Celsius-fokos hőmérséklet is előfordulhat, és éjjel sem lesz 6-7 foknál kevesebb. Április 13-a után lehűlés várható, nappal 16-19 Celsius-fok lesz a legmagasabb hőmérséklet, éjszaka 6-8 fok várható. Április 12-éig nem lesz eső, csapadék ezt követően fordulhat elő.



A Körösök vidékén és Máramarosban a héten egyre melegebb lesz, hétvégén 20-24 Celsius-fok is előfordulhat. Jövő héten néhány fokos visszaesés következik, napközben 16-18, éjszaka 6-8 Celsius-fokra lehet számítani. Gyenge csapadék április 13-a után hullhat.(agerpres)



Nyitókép: Jill Wellington/Pixabay

