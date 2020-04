Mosható egészségügyi maszkok készültek a szatmárnémeti Északi Színház műhelyeiben

A Harag György Társulat kezdeményezésére az Északi Színház varrodái mosható egészségügyi szájmaszkok gyártásába kezdtek az elmúlt hét folyamán. Erre a hétre több mint 1300 darabot gyártottak le, a jelenlegi nagy felszerelés-hiányt enyhítendő.





A koronavírus fertőzés esélyét jelentősen csökkentő egészségügyi maszkokból a nehéz anyagi helyzetben levő idősek és szociális segélyezettek kapnak a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal Szociális Igazgatósága által szétosztott élelmiszer csomagokban, írja a társulat sajtóközleménye.„Régóta gondolkozunk a lehetőségeken, hogyan tudnánk segíteni a járvány elleni védekezésben, illetve hogyan tudnánk társadalmilag is minél hasznosabb tevékenységeket végezni. Amellett, hogy On-line előadásokkal kedveskedünk a nézőknek, együttműködünk a helyi rádióval és az oktatási tevékenységbe is szerettünk volna bekapcsolódni, valami sokkal kézzelfoghatóbb segítségnyújtásban is részt szerettünk volna venni, magyarországi kollégáinkhoz hasonlóan, akik – ahelyett, hogy kényszerszabadságra vonulnának – közösségi munkák felvállalásával teszik hasznossá az intézményeiket. Van ahol időseknek vásárolnak be a színészek és szállítják ki a színház autóival, van, ahol maszkokat, védőfelszereléseket gyártanak a színházak, természetesen az On-line végzett alkotómunka mellett. Művészeinkkel egyetértésben úgy gondoltam, hogy ehhez a kezdeményezés-sorozathoz érdemes csatlakozni nekünk is, ennek szellemében tettem javaslatot, a Harag György Társulat nevében arra, hogy színházunk műhelyei az ilyenkor legszükségesebb hiánycikkek gyártására álljanak át. Fontosnak éreztük, hogy közönségünk és közösségünk ezekben a nehéz időkben is érezze, hogy törődünk velük, és nemcsak szellemi, lelki értelemben, de akár a szó legszorosabb értelmében is segíteni szeretnénk abban, hogy együtt könnyebben túléljük, átvészeljük ezt a nehéz időszakot. Köszönet illeti vezetőtársaimat, akik felkarolták a kezdeményezésünket, az Északi Színház varrodáit, műhelyeit és a Harag György Társulat háttérszemélyzetét, amiért legjobb tudásuk szerint igyekeztek elvégezni a rájuk bízott feladatot” – mondjatársulatigazgató.A hozzátartozó nélküli, 65 év feletti idősek, akik havi jövedelme nem haladja meg az 1000 lejt, kérhetik a Szociális Igazgatóság segítségét a 0748-109853-os telefonszámon.