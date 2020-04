„Krisztus nincs karanténban!” Drive-thru rendszerben áldják meg a húsvéti kosarakat egy Szatmár megyei faluban

„Krisztus feltámadott! Krisztus nincs katanrénban” – ezzel a mottóval szervezi meg igencsak eredeti módon az idei húsvéti szertatást Túrvékonya község ortodox parókiája. Mivel a kiijárási tilalom miatt a hívek nem vehetnek részt az éjféli misén, csak a papok lesznek fizikailag jelen a templomban.



A híveknek viszont felajánlották, hogy amennyiben kérnek a húsvéti oltári szentségből, ezeket a parókia önkéntesei a szertartás után hazaviszik nekik, higiénikusan lezárt pohárkákban. Amint az erre vonatkozó Facebook-esemény leírásából kiderül, a házhoz szállításban résztvevőket illik a kapuban várni, égő gyertyával a kézben. A hívek egyébként egyúttal kézhez kapják az egyház ingyenes tájékoztató újságját is.



A húsvéti kosarak pedig megszentelhetők otthon is, szentelt vízzel, a családok által, de arra is megteremtették a lehetőséget, hogy a pópákkal végeztessék el a szertatást. Ez a gyorséttermeknél is használt úgynevezett drive-thru rendszerben történne, azaz a szolgáltatást igénybe vevőknek nem kell kiszállniuk az autóból.



A parókia arra kéri a híveket, hogy húsvét másodnapján autóval hajtsanak el a templom előtt, a húsvéti kosár pedig a nyitott csomagtartóban legyen, hogy ezeket akár mozgás közben is meg tudják szentelni.



Az Avasi-medencében fekvő falu egyébként Avasfelsőfalu városkához tartozik, gyakorlatilag egybe van épülve a két település. Avasfelsőfalu pedig arról híres, hogy külföldön dolgozik szinte minden épkézláb felnőtt (a gyerekeket pedig a nagyszülőkre bízzák), akik ünnepekkor érkeznek haza tömegesen, meglehetősen sok pénzzel, márkás autókon. (presasm.ro, hírszerk.)



