Második alkalommal szállított meleg ételt marosvásárhelyi rászorulóknak a Divers Egyesület

Hétfőn, április 6-án, második alkalommal szállítottak meleg ételt 49 gyereknek, 2 idős személynek és 1 fogyatékkal élőnek Marosvásárhelyen és Marosszentgyörgyön, tájékoztat közleményében a Divers Egyesület.





A közlemény szerint 15 családhoz 51 adag sűrű leves és kenyér jutott el a COVID-AID Marosvásárhely önkénteseinek köszönhetően. Továbbá köszönet mondanak a 18 magánszemély által adományozott 6480 lejért és az ELDI, TIMKO, Therezia, REEA, Alchemist, Loriand cégek támogatásáért.A meleg étel a Transilvană Alpha Alapítvány konyhájában készül. A támogatásban részesülők kiválasztásakor előnyt élveznek a jövedelem nélküli gyermekes családok, különösen az egyedülálló szülők és a jövedelem nélküli idős családok, illetve a gyermekes családok és az idős személyek, akiknek jövedelme legfeljebb 300 lej / családtag.„Az egy tál étel a rászorulóknak programot addig folytatjuk ameddig szükség lesz rá, és ameddig lesznek támogatók. A családokban a nehézségek csak most kezdődnek, a mélyszegénységben lévők helyzete katasztrofális”- írja a közlemény.A rászorulók a 0265-311727-es telefonszámon kérhetnek segítséget, élelmet pedig a 0265-311727-es telefonszámon lehet felajánlani, de lehet pénzt is adományozni a Divers Egyesület számára abankszámlaszámra, vagy online Támogathatod a kezdeményezést, ha napi menüt rendelsz az Alpha Konyhától a 0742-294495 telefonszámon, egy menü ára 14 lej / adag, ez az ár adománnyal kipótolható. A közlemény szerint 5-6 lejjel már egy levest, vagy második fogást is főznek.