Kenyérbe sütve akart drogot becsempészni az intézményes karanténba

A román csendőrség közlése szerint egy férfi kenyérbe sütve próbált meg drogot becsempészni egyik rokonának az intézményes karanténba.





A karantén pontos helyéről nem esik szó a tájékoztatásban, csak annyit lehet tudni, hogy az elkövetőt egy Ilfov megyei csendőr buktatta le, aki azt kérte az idősebb férfitól, hogy mutassa meg, miket szándékozik bevinni.A férfi azt állította, hogy különböző élelmiszereket, kenyeret és édességet szeretne bevinni a külföldről hazatért és karanténba helyezett unokaöccsének, de mikor arra kérte a csendőr, hogy adja át a csomagot átvizsgálásra, akkor erősen szabadkozni kezdett.A csendőrség közleménye szerint valóban volt egy kenyér a csomagban, csak nem a megszokott módon sütve. Most pedig nagy az esély rá, hogy a nagybácsi és az unokaöcs egy még szigorúbb, és két hétnél is tovább tartó karanténba kerül majd: a börtönbe.A csendőrség közleménye szerint a szolgálatot teljesítő csendőrt a rutinja segítette abban, hogy kiszúrja: valami nem stimmel a csomaggal. Állításuk szerint 20 év tapasztalattal a háta mögött nem is volt nehéz dolga. (