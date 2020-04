Szentek csontjait autókáztatták vasárnap az ortodoxok Bukarestben és Neamț megyében

Furcsa látványnak lehettek tanúi - a kijárási tilalom miatt azon kevesek -, akik például vasárnap Neamț megyében járkáltak az utakon, utcákon.



Ott vitték ugyanis az utakon Szent Paraszkíva ereklyéit. Mindezt azért, hogy a szent segítsen a koronavírus-sújtotta időkben.



A tett akár történelminek is felfogható, a szent maradványait ugyanis mindösszesen harmadszorra sétáltatják, egyébként Iași-ban vannak a központi ortodox katedrálisban. Egyszer már járták vele a vidéket a második világháború, majd az 1947-es nagy szárazság idején.



Az akciót a Moldvai- és Bukovinai Metropólia szervezte, teljes titokban, nehogy a hívek odacsődüljenek imádkozni. Az ereklyéket hordozó autó több településen is áthaladt, és sehol sem állt meg. Itt viszik például Németvásáron (Târgu Neamț).







Azonban nemcsak a Neamț megyeieknek jutott vasárnap kocsikázó ereklye: Dániel pátriárka pénteken engedélyezte, hogy Baszarabovi Szent Démétriosz csontjait vigyék körútra. Vitték is, a beszámolók szerint papok kísérték a csontokat, és minden nagy útkereszteződésben elmondtak egy imát, Isten segítségét, é a szent közbenjárást kérve a vírus ellen. (hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!