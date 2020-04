A koronavírusos betegek otthoni ápolásához készítettek útmutatót a Semmelweis Egyetem kutatói

Mivel a statisztikák szerint a a koronavírussal fertőzőt esetek 80 százaléka viszonylag enyhe, nem igényel kórházi kezelést, ezért várható, hogy hogy egyre több beteget fognak otthonában ápolni hozzátartozói a közeljövőben.



A Semmelweis Egyetem kutatóit ebben nyújtanak most segítséget, és a honlapjukra feltöltött részletes útmutatások nagy segítségére lesznek azoknak, akiknek koronavírusos beteget, betegeket kell majd ápolniuk az otthonukban.



„A koronavírussal fertőzött beteg ápolása testi-lelki megterhelést jelent nem csak a betegnek, hanem az őt ápolóknak is. Ez az útmutató röviden összefoglalja a koronavírusos beteg otthoni ápolásával kapcsolatos teendőket, majd részletesen bemutatja, hogy mit lehet tenni a beteg és az őt ápoló hozzátartozók lelki egészségének megőrzéséért”- áll a honlapon közzétett sajtótájékoztatóban, ahol részletest tájékoztatást kapunk többek között a koronavírussal fertőzött beteg elkülönítésének módjáról, a beteg egészségi állapotának követéséről és az otthon ápolt fertőzöttek pszichés támogatásáról is.



Az anyagot készítették: Dr. Kalabay László, Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszék; Dr. Perczel-Forintos Dóra és dr. Felleginé Takács Anna, Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék;

Dr. Purebl György és dr. Tóth Mónika Ditta, Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet. (semmelweis.hu/hírszerk.)





Nyitókép: Getty Images

