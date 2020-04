A Hargita megyei román humorista elmagyarázza, miért nincs sok fertőzött a megyében

Ionuț Rusu nevét azt hiszem nem kell sokaknak bemutatni, de aki esetleg nem ismerné, annak elmondjuk, hogy a Hargita megyei születésű román humorista a közösségi oldalakra feltörött humoros videóival és a iUmor műsorban nyújtott alakításaival tett szert országos hírnévre. Ott egyébként egy olyan produkcióval debütált, ahol azt parodizálta ki, hogyan imádkozhatnak lefekvés előtt a Románia különböző régióiban élő emberek, köztük a magyarok is.



A humorista most János Popescu bőrébe bújva („akinek az apja román, de hát senki sem tökéletes”) ismét egy hatalmasat gurított legújabb videójában. Arról beszél tört románsággal, hogy miért nincsen, pontosabban miért van csak egy koronavírus-fertőzött Hargita megyében.







Bár az összes poént nem akarjuk lelőni, de röviden szerinte azért, mert a megyében az emberek betartják a szabályokat, nem akarnak okosabbak lenni az orvosoknál, és az ott élők használják és betartják azt, amit a Románia többi részén már szokatlan betartani: a szabályokat. A poénok megértéséhez szükség van egy kis román nyelvtudásra, de tényleg nem sokra.



Ionut Rusu humorára jellemző, hogy a Románia különböző régióiban élőket, a rájuk aggatott sztereotípiákkal parodizálja ki. Így sokszor élcelődik az erdélyi románok lassú beszédén és tempóján, a moldvaiak agresszióján és az alkohol iránti erős vonzódásukon, valamint a román alföldön élők gyors beszédén és arcoskodásán. Az erdélyi magyarokat, székelyeket mindig úgy mutatja be, mint akik hibásan beszélik a nyelvet, folyton az autonómián, önrendelkezésen törik a fejüket és folyton azt fájlalják, hogy a románok „ellopták tőlük Erdélyt” . (hírszerk.)



