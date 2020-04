A Spektrum oktatási tartalmait kezdi sugározni az Erdély TV

A magyarországi Spektrum saját gyártású, szórakoztatva oktató sorozatait kezdi vetíteni az Erdélyi Magyar Televízió. A két csatornát működtető AMC Networks International – Central and Northern Europe és az ETV Center Kft. arról állapodtak meg, hogy az Erdély TV 2020. április 6-ától, hétfőtől szombatig naponta, 16 óra 30 perctől vetíti a négy tantárgyban elkészített sorozatot, számolt be a hírről a Transindexhez eljuttatott sajtóközleményében az Erdélyi Magyar Televízió.



A Brutális fizika, Brutális kémia, Brutális biológia és Brutális történelem című sorozat 2-2 évadát, összesen 32 epizódot most először láthatják az erdélyi tévénézők. Az Erdély TV ezzel is igyekszik segítséget nyújtani az iskolai távoktatáshoz.





A Brutális… egy szórakoztató formában tudást közvetítő sorozat, amely alapvető jelenségeket, tényeket, ismereteket mutat be, és magyaráz meg. Az egyes szériák négy különböző tantárgy köré csoportosulnak, ezek a fizika, a kémia, a történelem és a biológia.A Spektrum ígérete szerint a sorozat végére egyértelmű lesz: a fizikai szabályszerűségek, a kémiai jelenségek, a történelmi tények és természetesen a biológia törvényei nem csupán bárki által érthetőek, nap mint nap köztünk élő hétköznapi jelenségek, de szórakoztatóak is lehetnek.Ebben a sorozatban nincs sem katedra, sem tábla, sem könyv. Kérdés viszont lesz bőven, a válaszok pedig meghökkentő, látványos és egyedi módon érkeznek a Brutális sorozat csapatától. A sorozat tantárgyai brutálisan jó tanárokat kaptak, akik szórakoztatóan, látványosan és közérthető nyelven mutatják be a bennünket folyton körülvevő tudományt.Az Erdélyi Magyar Televízió a legnagyobb lefedettséggel és nézettséggel rendelkező, magyar nyelven sugárzó televízióadó Romániában. Egy évtized alatt az erdélyiek legfontosabb helyi csatornájává vált: csaknem 400 ezer nézővel, és több mint 70 ezer Facebook-követővel. A tv-csatorna fontosnak tartja, hogy olyan minőségi tartalmakat biztosítson nézői számára, amely segítséget nyújt a mostani, nehéz időszak elviselésében, áll a csatorna közleményében.A Spektrum hiteles és mindenki számára közérthető formában kínál ismeretterjesztő, látványos, izgalmakkal teli műsorokat. A csatorna nemcsak jövőnk, hanem jelen életünk különböző kihívásaira is keresi a válaszokat, valamint múltunk történelmét is elemzi- írja a közlemény.A Spektrum kínálatában megjelenő világhírű, nemzetközi produkciók, valamint a hazai alkotók által készített műsorok a tudomány, a technika, a történelem és a természet világába kalauzolják el a nézőket. A Spektrum saját gyártású sorozatai minden évben elnyerik a nézők és a szakma dicséretét, ilyen a közelmúlt produkciói közül A Brutális sorozat, akészített Tabukról tabuk nélkül, vagy a Volt egyszer egy Vadkelet. (