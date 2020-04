Már pénteken elindul a Miénk a város! online játék

A magyar miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága a tervezett őszi kezdés helyett még április elején elindítja a határon túli magyar gyerekeknek szóló Miénk a város! nevű online játékot, hogy ezzel is segítse a szomszédos országokban is otthon tartózkodó magyar családokat. A szokásos októberi kezdés helyett a játék április 3-án, pénteken 17 órakor indul.



„Az átütemezés célja, hogy a külhoni területeken otthonaikban tartózkodó kisgyerekes családok a játékban való részvétellel is tartalmas időt töltsenek együtt, ezáltal is lehetőséget biztosítva számukra a közös tanulásra és játékra”- írja sajtóközleményében a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkári Kabinetje.



Az előző évekhez hasonlóan a versenyben 6-10 éves óvodások és kisiskolások vehetnek részt, akiknek nyolc héten át számítógépről elvégezhető feladatokat kell megoldaniuk. Az idei játékban több feladat célja, hogy a gyerekek is megértsék, mi zajlik jelenleg a világban és a helyzetet maguk is megértéssel és fegyelmezetten kezeljék. Több olyan feladat van, ahol a gyerekeknek házi órarendet kell összeállítani, vagy épp a hálát kifejező szívet kell festeni és ablakukba ragasztva köszönni meg ezzel az egészségünket, biztonságunkat és ellátásunkat segítők munkáját.



A játék péntektől lesz elérhető www.mienkavaros.hu oldalon és május 29-ig tart. A 100 legügyesebb, legtöbb pontot összegyűjtő játékos 100 000 forint értékű Csodasarkot – fejlesztőjátékokat és gyerekkönyveket tartalmazó csomagot – nyer saját óvodai, osztály- vagy iskolaközösségének, de a legjobb 100-at követő 300 játékos is értékes könyvjutalomban részesül.



A nagy népszerűségnek örvendő online vetélkedőt 2013 óta hirdeti meg a Nemzetpolitikai Államtitkárság. A játékban évente rendszerint több ezer határon túli magyar gyerek vesz részt. (közlemény)

