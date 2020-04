A szomszédai zaklatták, mert a városi járványkórházban dolgozik, a hadsereg most virággal mondott köszönetet neki

A Facebook-oldalán panaszolta el egy galaci nő - aki a városi járványkórházban dolgozik orvosi asszisztensként -, hogy zaklatják a szomszédai. Állítása szerint 20 éve lakik abban a tömbházban, ahol most azzal kellett szembesülnie, hogy a szomszédok klórral öntik le az ajtaját, ráhívják a rendőrséget, és a helyi kisboltban sem szolgálják ki azért, mert a kórházban dolgozik, sőt legutóbb ki is tessékelték a helyiségből.



A bejegyzés eljutott a román honvédelmi minisztériumhoz is, és csütörtökön a honvédelem emberei várták az ápolónőt a tömbháza előtt, hogy virággal és tapssal mondjanak köszönetet neki, és a szomszédai helyett is elnézést kérjenek tőle.



Az ő nevükben is elnézést kérünk, Mihaela! Egyeseknek te hős vagy - írja Facebookon közzétett bejegyzésében a honvédelmi minisztérium.







A honvédelem azt írja, hogy bár nem tudják eltörölni azokat a sérelmeket, amik az asszisztensnőt érték az elmúlt időszakban, de mindenki figyelmét fel tudják hívni arra, hogy értékeljék az eddigi erőfeszítéseit.



A digi24.ro beszámolója szerint a galaci rendőrség csütörtökön bűnügyi eljárást kezdeményezett annak a boltnak a tulajdonosa ellen, ahol megtagadták az asszisztensnő kiszolgálását, majd kitessékelték a helyiségből. (digi24.ro/hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!