Romániában is évtizedek óta kötelező az a védőoltás, ami könnyítheti a koronavírus-fertőzés lefolyását

Romániában is évtizedek óta kötelező az a tuberkulózis ellen kifejlesztett BCG-oltás, ami úgy tűnik, hogy enyhítheti a koronavírus-betegség (COVID-19) tüneteit.



A BCG (Bacillus Calmette–Guérin) olyan védőoltás, amit a tuberkulózis elleni védekezés céljából fejlesztettek ki Mycobacterium bovis nevű baktériumból, legyengítve azokat. A BCG védőoltást először 1921-ben alkalmazták a tuberkulózis elleni védelemben, de újabb tudományos kutatások arra utalnak, hogy az oltásnak jóval szélesebb a védőképessége, általánosan felvértezi az immunrendszert a különböző kórokozókkal szemben.



A Semmelweis Egyetemen által közzétett ismertető szerint kisebb mértékű az új koronavírus okozta halálozás, illetve a lefolyása is enyhébb azokban az országokban, ahol a tuberkulózis megelőzésére kifejlesztett újszülöttkori BCG védőoltást a 20. század első felétől egészen napjainkig kötelező jelleggel alkalmazzák.



A szakértői ismertető szerint a pontos molekuláris mechanizmus, melyen keresztül a BCG vakcináció a TBC mellett a COVID-19 és egyéb felső légúti vírusfertőzésekkel szemben is védelmet biztosít, jelenleg kevésbé ismert. "Bizonyos állatkísérletes adatok a BCG oltás pleiotróp protektív hatását azzal hozzák összefüggésbe, hogy a vakcina olyan gyulladásos mediátorok képződését segíti elő, melyek a nem specifikus vírusellenes immunitás hatékonyságát fokozzák" - írják, és azt is hozzáteszik, hogy arról is kevés információ van, hogy a BCG beadása után mikortól számíthatunk a COVID-19 ellenes védelem kialakulására.



A BCG epidemiológiai hatásainak tisztázására most a világ számos pontján indulnak klinikai vizsgálatok. Ezek közül az egyik az ausztráliai BRACE vizsgálat, melynek során közel négyezer egészségügyi dolgozót immunizálnak a következő hetekben. Ausztráliában egyébként nem kötelező az oltás beadása. Hollandiában is megkezdődtek a tesztek egészségügyi dolgozókon. Hollandia is egyike azon kevés országnak, ahol nem használták széles körben a BCG-oltást a tbc visszaszorítására.



Romániában már évtizedek óta kötelező oltásnak számít a BCG, amit rendszerint már a szülészeten, néhány napos korukban megkapnak az újszülöttek. Eszerint Romániában már 1928 óta használják az oltást,, 1992-1993 környékén egye időre leállították, de mai napig is kötelező oltásnak számít, annak ellenére is, hogy az utóbbi években az oltásellenesek rendszeresen támadják az állítólagos veszélyessége miatt. (hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!