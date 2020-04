A koronavírus Erdélyben - online kérdőíves felmérést készít az Erdélystat

Mennyire vagyunk veszélyeztettek, milyen nehézségekkel szembesülünk, milyen gazdasági és társadalmi következmények várhatók, mi lesz az idei tanévvel – ezekre a kérdésekre keresi a választ az Erdélystat online kérdőíves felmérése.



A kutatás az internetet használó, felnőtt korú erdélyi magyarokra terjed ki. A felmérés három nagyobb témára fókuszál: a lakosság érintettségére és attitűdjeire, a járvány gazdasági és szociális hatásaira, valamint a jelenlegi oktatási helyzetre.







A kutatás társadalmi céllal, önkéntes alapon készül, az eredmények nyilvánosak lesznek. A szervezők arra kérnek mindenkit, hogy lehetőségeik szerint kapcsolódjanak be a felmérés népszerűsítésébe, amennyiben fontosnak, hasznosnak vélik azt. Lényeges lenne, hogy pedagógusok, lelkészek, vállalkozók, civil és szociális szervezetek is bekapcsolódjanak, megosztva a kérdőív elérhetőségét közösségi oldalakon, levelezőlistákon, saját honlapjukon.



A nagyszámú válaszadás járulhat hozzá az eredmények reprezentativitásához, és nagyon fontos, hogy a szociálisan leginkább érintett társadalmi rétegek is minél nagyobb arányban válaszoljanak.



A felmérés április első két hetében fog zajlani, a kérdőív kitöltése 10–15 percet vesz igénybe. A válaszadás önkéntes és névtelen, az eredmények statisztikai feldolgozását követően kizárólag összesített adatok kerülnek publikálásra.



A kérdőív ezen a linken érhető el. (közlemény)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!