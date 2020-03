Nehéz helyzetben a segítőszervezetek: sok a munka, de nem tudnak újabb önkénteseket fogadni

A Vöröskereszt romániai szervezete a járvány ideje alatt is folytatja segélyezési tevékenységét, amelyeknek zavartalan működését főképpen önkéntesekkel tudják megoldani.



Az szervezet központi honlapja szerint több mint 7900 önkéntessel dolgoznak, és több tevékenység zajlik a szervezet keretén belül a pandémia ideje alatt: egyrészt segítenek ellátni élelemmel és higiéniai eszközökkel a rászorulókat, leginkább az időseket; másrészt egészségügyi központokat, kórházakat támogatnak szükséges felszereléssel, illetve védőeszközökkel, mint amilyen a maszk és a kesztyű. Emellett a humanitárius segítőszervezet adománygyűjtési akciót is folytat (a szükséges információk megtalálhatóak a központi honlapon, de folyamatban van a megyei szintű szervezetek honlapjain is a feltöltés).



A Transindex megkeresésére Papp Adolf, a Kovászna Megyei Vöröskereszt igazgatója elmondta, hogy több helyszíni segélyszervezetet koordinálva dolgoznak, a helyi önkormányzattal is együttműködve a már meglévő önkénteseik segítségével – új önkénteseket viszont nem tudnak fogadni.



Az önkéntes csoportok egyrészt segítenek olyan személyeknek bevásárolni, akik nem tudják elhagyni az otthonaikat, másrészt idős embereknek különböző problémák megoldásában nyújtanak segítséget. Ezzel párhuzamosan zajlik a betegápolás, és a szociálisan nehéz helyzetben lévők élelmiszerrel való támogatása. Emellett a Vöröskereszt segíti maszkkal és kesztyűkkel a helyi hatóságokat és egy sátrat állítottak fel a Kovászna megyei kórház dialízis-központjához. Az igazgató arról is beszámolt, hogy az önkéntesek jól felkészültek, számtalan óvintézkedés mellett dolgoznak, tekintettel a járványra.



Arra a kérdésre, hogy miért nem fogad a szervezet további önkénteseket – hiszen munka lenne elég sok – Zsigmond Évától, a Hargita Megyei Vöröskereszt igazgatójától kaptunk válasz. Elmondása szerint sajnos egyszerűen nincs idejük a kiképzésre. Azt is megtudtuk, hogy általában a megyei szervezetek viszonylag autonóm módon működnek, viszont most a szükségállapot miatt központilag koordinálják a tevékenységet, így azt a döntést - hogy jelenleg nem fogadnak újabb önkénteseket, mert nem tudják kiképezni őket - központilag hozták meg.







Hasonlóképpen a Caritas is folytatja tevékenységét, azaz továbbra is részt vesznek a beteggondozásban, nem zártak be a bentlakó ápolóközpontjaik, idős- és gyermekotthonaikat sem, viszont a hatósági elővigyázatossági rendeleteknek eleget téve nem fogadnak látogatókat, illetve minden olyan tevékenységet, amely emberek csoportosulását feltételezi, felfüggesztettek. Az erdélyi segítőszervezet tevékenységeiről a honlapjukon lehet további információkat találni – mi, hol, hogyan működik – ahol régiós bontásban közölt helyzetképeket is találhatunk.







Mivel a Caritas is több tevékenységet önkéntesek segítségével old meg, megkerestük Kocsis Andrást, a szervezet önkénteseket koordináló munkatársát. Tájékoztatása szerint a Caritas sem tud a jelenlegi helyzetben újabb önkénteseket fogadni, mert nincs aki felkészítse, kiképezze őket. Így azokkal az önkéntesekkel dolgoznak, akik már eleve benne vannak az önkéntes adatbázisukban. Az újabb jelentkezőket felírják, és majd, amint lehetőség adódik, felkészítik. (HKSz)



