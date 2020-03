Egyre többen használják a kolozsvári magyar időseket segítő platformot

Egy héttel a platform indulása után a szervezők jelentik: 94 segítségkérő és 122 segítő regisztrált az oldalra. Mivel a járványhelyzet fokozódik, a továbbiakban is nagy szükség lesz arra, hogy a kolozsvári magyarok segítsék közösségük nehéz helyzetben lévő tagjait. A szervezők ezért úgy döntöttek, megosztják tapasztalataikat a nagyközönséggel, hátha ennél is többen kedvet kapnak a szomszédolásra.



„Egy hete indult élesben a szomszedok.ro projekt. Rengeteg visszajelzés, tapasztalat és tanács érkezett, amit a kezdeményező csapat beépített a platformba, és a rendszer működésébe. A sok visszajelzés és a számok azt mutatják, hogy tényleg működik a közösségi összefogás. Vészhelyzetben a szomszédok, a kolozsváriak számíthatnak egymásra. Biztos vagyok benne, hogy miután túl leszünk ezen az időszakon, sokkal otthonosabb lesz ez a város azoknak, akik most részt vesznek az összefogásban. Főleg, ha ránk mosolyog az új szomszédnéni, akinek segítettünk…” - számolt be Talpas Botond, a kezdeményezés ötletgazdája. „Sok kolozsvári fiatal csatlakozott, de nagyon sok olyan is, aki a családja miatt sokszor jár vásárolni és tud segíteni még egy-két embernek. Így jutottunk el oda, hogy több a segítő, mint a segítségre szoruló, és ameddig ez az arány, addig a közösségünk működőképes. A cél viszont az, hogy minden olyan idős embert megtaláljunk, akinek a családja nem tud segíteni, így a nekik kijelölt délelőtti idősávban se kelljen elhagyniuk a lakást.” - mondta Csoma Botond, parlamenti képviselő, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke.



A segítők közül többen számoltak be érdekes tapasztalatokról, amelyek akár jó tanácsként szolgálhatnak azoknak, akik a későbbiekben regisztrálnak.



„Megjelent egy kedves személy a rendszerben, felhívtam, azt mondta, jelentkezik, amikor szüksége lesz valamire. Kiderült, hogy ismerem a feleségét, az unokaöccsét… Kicsi a világ.” - számolt be egy segítő.



Mások arról tanúskodtak, hogy magyar szomszédokra találtak.



„Néhány éve lakom a tömbházban, de nem tudtam, hogy a mellettem levő lépcsőházban két idős magyar is él. Most pedig megjelentek a rendszerben, felvettem velük a kapcsolatot és élelmiszert vettem nekik.”



A segítőkön kívül vannak az online térben aktív idősek is, akik visszajeleztek a kezdeményezésre.



„Én is részese vagyok ennek a nagyszerű kezdeményezésnek. Nagyon rendes, jól nevelt fiatalok segítenek rajtunk. Javaslom mindenkinek, hogy vegye igénybe a segítséget, nem bánják meg.” - számolt be egy idős hölgy.



A rendszert kezelők is pozitív tapasztalatokról számoltak be:



„Az idősek nagyon jó néven veszik, hogy segítünk. Sokan hívtak maguktól is, de küldtünk egy körüzenetet is több ezer kolozsvári telefonszámra. Aki felhívott vagy reagált, egytől egyig értékelte a kezdeményezést. Akinek pedig nem volt szüksége segítségre, felhívta 2-3 régi ismerősét, akiről úgy gondolta, hogy segítségre szorulhat.” - számolt be Antal Géza, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének ügyvezető elnöke, az ügyfélkaput működtetők vezetője.



„Továbbra is próbáljuk feltérképezni a segítségre szorulókat. Nagy előrelépés volt az is, hogy csatlakozott néhány olyan szervezet a kezdeményezésünkhöz, akik rendszeres kapcsolatban állnak kolozsvári magyar 65 év felettiekkel. Ilyen például az EKE Kolozsvár (Erdélyi Kárpát Egyesület), a Gondviselés Segélyszervezet vagy a Royal Rangers Alapítvány” - részletezte Antal.



Az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének munkatársai is hasonló tapasztalatokról számoltak be:



„Azt vettem észre, hogy vannak, akiknek nem holnaptól kell a segítség, hanem ezt egy olyan biztosítéknak veszik, hogy ha majd a lányom nem tud eljönni, a szomszéd nem tud vásárolni és az unokám is ne adj isten lebetegszik akkor legyen még ahova fordulni. Volt olyan, hogy három szomszéd néni is felhívott, egyik a másik után, hogy őket is mindenképp regisztráljam. Azt érzem, hogy nagyon hálásak az idősek és nem csak ők. Amolyan összefogás ízét is kiérezni a dologból, szomszédok is jelzik, hogy a környezetükben akad rászoruló személy, nem csak a hozzátartozók. Egyébként a szívem szakad meg, mert ezek az idősek nagyon magányosak, nagyon szomjazzák azt hogy valaki törődjön velük. Ezért szerintem ez egy nagyon szuper és nagyon hálás dolog” - osztották meg tapasztalataikat az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének munkatársai.



A platform készítői és a működtetők arra kérnek mindenkit, hogy ha ismernek olyan személyt, aki segítségre szorul, regisztrálják az oldalon vagy hívják 10 és 17 óra között az RMDSZ Kolozs megyei szervezetét a 0740013732-es számon. A segítségre szorulónak szóljanak, hogy magyar fiatalok fogják keresni. Ha pedig ismernek olyat, aki segítségre szorulna, de inkább kijár egyedül, győzzék meg, hogy maradjon otthon, mert van ki segítsen. (közlemény)

