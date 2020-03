Meleg ételt juttatnának Marosvásárhelyen a járvány miatt szükséget szenvedőknek

A járványügyi intézkedések, a kijárási tilalom, az időleges munkabeszüntetés, az idénymunkák befagyasztása sokak számára okoz megoldhatatlan nehézséget ebben a mindannyiunkat próbára tevő időszakban. Egyre több olyan ember él közöttünk, akik nem tudják: mi kerül holnap az asztalra. Nem csak a vírusfertőzés, az élelmiszer-hiány is veszélyeztet időseket, gyerekeket egyaránt - írják közleményükben a kezdeményező marosvásárhelyi civilek.



A Marosvásárhelyi COVID-AID önkéntes segítőhálózata a szükséget szenvedő emberek számára kezdeményez gyűjtést a kijárási tilalom, illetve a járványhelyzet miatt kialakult válság idejére.



A kezdeményezéshez eddig társult az Alpha Transilvană Alapítvány, amelynek konyháján, ellenőrzött körülmények között főznek a rászorultaknak, és a Divers Egyesület, amelyen keresztül biztonságosan lehet adományozni, és amely egyesület segít, hogy a legrászorultabbak részesüljenek támogatásban.



Ha lesz közösségi összefogás, akkor hetente legalább háromszor egy tál meleg ételt tudnak biztosítani a bajbajutottaknak. Ehhez alapélelmiszerekre (krumpli, káposzta, paszuly, rizs, laska, húsfélék, olaj, liszt, kukoricaliszt, hagyma, kenyér, gyümölcs stb) van elsősorban szükség, az ételosztásra megfelelő dobozokra, illetve gáz-, víz- és üzemanyag fogyasztás fedezetéhez pénzre van szükségük.



Sokunkat sokféleképpen érint a válság. Azokat, akik a mostani körülmények között is megengedhetik maguknak, hogy segítsenek, akik felelősséget éreznek a közösségért, amelyben élünk, cégeket és magánszemélyeket arra kérjük csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz! A segítő szándékot jelezhetik a 0722-318605, 0265-311727-es telefonszámokon 10.00 és 19.00 óra között, vagy az office@divers.org.ro e-mail címen - áll a felhívásban.



Pénzadományokat a RO52CECEB00030RON0362124 bankszámlaszámon (Asociatia Diversnek), illetve online itt lehet megtenni.

Kérjük, pénzutalásnál tüntessék fel az utalás célját: „covid-aid Marosvásárhely, étkeztetés”.



Ugyanitt jelezzék az alapélelmiszer adományok felajánlását is – ezek szakszerű és biztonságos begyűjtéséről a szervezők gondoskodnak.

Az ételsegély igénylők pedig jelentkezhetnek a 0265-311727 számon vagy a ms-covid.aid.org.ro weboldalon.



Továbbra is várják ugyanakkor az önkéntesek jelentkezését a COVID-AID önkéntes csapatba itt: ms-covid.aid.org.ro #segitavaros #covidaidmarosvasarhely (közlemény)

