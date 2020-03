A bezártsággal megnőtt a romániai férfiak érdeklődése a pornó iránt

A szociális távolságtartás szorgalmazásával (pl. csoportos rendezvények betiltása, karantén vagy kijárási tilalom bevezetése) nyilvánvaló volt, hogy meg fog nőni a pornófogyasztásunk. Az ember már csak ilyen. A Pornhub most statisztikát is készített arról, hogy mennyivel.



A világ legnagyobb pornóoldala még rá is játszik a helyzetre, mert azoknak, akik vállalják, hogy részt vesznek a járványgörbe ellaposításában (ugye jelentős részben ettől függ, hogy hány áldozata lesz a járványnak), azoknak egy hónapig ingyenes prémium felhasználót biztosít. Ez meg is látszik a világ pornófogyasztásának változásán. Március 24-én jelentették be a hírt, és lám:





A britek fogyasztása, ahol március 24-én lépett érvénybe az akció.

Egyébként a világ súlyosabban érintett részén, például Olaszországban, már március közepén bevezették az ingyenes prémium akciójukat, rendre meg is látszott a fogyasztás alakulásán.Esetünkben nyilván sokkal érdekesebbek a romániai adatok, amelyeket szintén megosztott az oldal. Nálunk nem volt ennyire látványos az eltérés. Arra még nem sikerült rájönnünk, hogy mitől ugrott meg a romániai/román forgalom éppen március 13-án.Meg lehet itt nézni a magyarországi fogyasztás változását is:Demográfiai összesítést is közöltek: ebből úgy tűnik, hogy világszinten főleg a nők pornófogyasztása élénkült meg leginkább, mondjuk valószínűleg ők eleve kevesebbet is fogyasztottak.Országok szerinti bontásban rangsorolva is közölték, hogyan alakult a nők, illetve a férfiak pornó iránti érdeklődése. Ebből az látszik, hogy Romániában a férfiak fogyasztása kapott lendületet az egyre inkább felerősödő bezártsággal.Még egy statisztika a végére, amiből úgy látszik, hogy a home office-ba egy kis pornó is belefér. Jelentős ugyanis a délelőtti emelkedés, illetve azért az éjszakai is. Erről azonban csak európai adatok vannak, Romániáról külön nem készítettek kimutatást.