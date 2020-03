94 embert nyilvánítottak „gyógyultnak és halottnak”: köszönjük TVR, a jó híreket!

Ha valaki, akkor mi tudjuk, hogy milyen nyomás nehezedik a sajtóra a koronavírus-járvány alatt, és akaratlanul is hibáznak a riporterek még „békeidőben” is, nemhogy most, de a Román Közszolgálati Televízió egyik riporterének most mégis sikerült egy olyan hibát elkövetnie, amit nem tudunk hova tenni.



Miközben a koronavírus-járvány miatt elhunytakról és meggyógyultakról beszélt, azt mondta be, hogy a rossz hírek mellett vannak jók is, ugyanis 94 embert nyilvánítottak gyógyultnak és halottnak a hatóságok. Hát rendben.







(hírszerk.)



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!