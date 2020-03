Az ügyintézés, az oktatás és a piac is az online térbe költözött egy Fehér megyei községben

Maroscsügeden a polgármesteri hivatalba lényegében csak azok mennek be, akiknek házassági és elhalálozási bizonyítványra van szükségük. Az 5-8 osztályos diákoknak online tartanak órákat, és még a piac is felköltözött az internetre – írja a hotnews.ro.



A 3200 főt számláló település önkormányzatának szóvivője, Dan Lungu a lapnak elmondta, több mint 10 éve dolgoznak a digitalizáción, aminek most nagy hasznát veszik. Az „okosfalu” (smart village) kezdeményezésüknek köszönhetően jelenleg szinte minden iratot ki tudnak állítani, mivel a község összes lakosát nyilvántartják digitálisan. Az embereknek pedig külön platform áll rendelkezésükre az ügyintézéshez, egyszerűen befizethetik például az adót.



Lungu szerint építkezési engedélyt, sőt, urbanisztikai jóváhagyást is ki tudnak bocsátani anélkül, hogy a kérelmezőnek be kellene menni a polgármesteri hivatalba. Ez alól kivételt lényegében csak a házassági és a halotti bizonyítványok képeznek. Hozzátette: igyekszenek az állami intézményekkel is online intézni az ügyeiket, azonban gyakran ütköznek e téren nehézségekbe.



Mint mondta, „sokszor húzzák őket vissza az 50 évvel ezelőtti szintre, amikor golyóstollal készültek papíron az iratok”.

Az önkormányzati képviselő-testület tagjainak sem kell találkozniuk ahhoz, hogy döntéseket hozzanak. Minden tanácsos regisztrálva van és videokonferencia keretében tárgyalják az ügyeket és itt folyik a szavazás is.







Maroscsügeden az online oktatásra való áttérés sem okozott problémát, hiszen ez is elő volt már készítve - a tanárok szintén videokonferencia keretében tartják az órákat a legfontosabb tantárgyakból az 5-8 osztályosak számára. A szóvivő szerint jelenleg azon dolgoznak, hogy az alsó tagozatosaknak is megteremtsék ezt a lehetőséget. Mint mondja, haladnak ezzel is, itt viszont szükség van a szülők segítségére is a regisztrációhoz, valamint a tanórákba való bekapcsolódáshoz. Úgy vélte, egy-két héten belül ezt is meg tudják oldani.



Lungu szerint sokan panaszkodtak arra, hogy a karantén-intézkedések miatt bezártak a piacok, így nem tudnak helyben kereskedni a kistermelők. Emiatt, szintén az önkormányzat felületein, nyitottak egy „online piacot” is. Itt regisztrálhatnak a termelők és feltölthetik az árukínálatukat. A vevők pedig könnyen szétnézhetnek és válogathatnak. „Ha valaki például murkot akar venni, itt megtalálhatja, hol van hozzá legközelebb olyan termelő, akinek van eladó, és felveheti vele a kapcsolatot” – magyarázta a szóvivő.



Hozzátette: annyira megtetszett az embereknek ez az internetes piac, hogy más településekről is bejelentkeztek, ezért igyekszenek megyei szintűvé fejleszteni a kezdeményezést. Elmondta: egyelőre zöldséget és gyümölcsöt lehet adni-venni ezen a fórumon, de azt tervezik, hogy hamarosan lehetővé teszik a tejtermékek és a hentesáru forgalmazását is. (hotnews.ro, hírszerk.)



Nyitókép: Maroscsüged, bár község, a városokkal is felveszi a versenyt a digitalizációban. Forrás: Maroscsügedi Polgármesteri Hivatal

