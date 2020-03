Egy szakorvos tanácsa: hogyan ne hurcold a vírust a ruhádon, cipődön? És miért problémás a kesztyű?

Pontokba szedte Virgil Musta szakorvos, a temesvári Victor Babeş járványkórház osztályvezetője azokat az óvintézkedéseket, amelyek révén minimálisra csökkenthetjük az esélyét annak, hogy megfertőződjünk az új koronavírussal, illetve hogy terjesszük a betegséget.



A már közismert óvintézkedések mellett (kézmosás, 2 m távolság megtartása, maszk hordása, társaság kerülése, köhögés/tüsszentés a könyökhajlatba) több, kevéssé ismert dologra is felhívja a figyelmet.



Ezek egyike, hogy az igen könnyen terjedő koronavírus kórokozója sok helyen van jelen a talajon, ahol bizonyos ideig életben is marad, így hurcolhatjuk a cipőnk talpán is. Az orvos ezért azt javasolja, hogy semmiképp ne hordjuk ugyanazt a cipőt otthon és az utcán, és a bejáratnál tartsunk két lábtörlőt: a szokványos mellett egy klórral átitatottat is. Továbbá, hogy az utcai cipőt tartsuk külön a házitól.



Azt ajánlja, hogy a kinti ruháinkat vessük le, mikor hazaérünk, és ha nincs mód fertőtlenítésre (például vasalással), tegyük őket egy elkülönített helyre, ahol egy-két nap alatt elpusztulnak bennük a potenciálisan összeszedett vírusok.



Az orvos a kesztyű viselését csak módjával ajánlja, mint írja, több lehet benne a kár, mint a haszon, ha nem vagyunk eléggé óvatosak. Amikor kesztyűt hordunk ugyanis, az lehet a benyomásunk, hogy védve vagyunk, azonban ha a fertőzött kesztyűs kezünket az arcunkhoz érintjük, ugyanúgy elkaphatjuk a vírust. Ezért azt ajánlja, hogy csakis akkor hordjuk a kesztyűt, amikor kimondottan fertőzésveszélyes helyen dolgozunk, és amikor eljövünk onnan, azonnal vessük le a kesztyűt, dobjuk el és mossunk kezet.



Javasolja továbbá a kilincsek, kulcsok fertőtlenítését is. Hasznosnak tartja továbbá a gyakori szellőztetést, mivel ily módon csökkenthetjük a helyiségben potenciálisan előforduló kórokozók számát.



Úgy véli, érdemes egy rutint kialakítani, amihez tartjuk magunkat a járvány ideje alatt, mert apróságokon múlhat, hogy elkapjuk-e a betegséget vagy sem. A következő lépések betartását ajánlja, amikor hazaérünk:



- ha van rajtunk kesztyű, vegyük le a házon kívül és tegyük egy zacskóba

- töröljük a lábunkat a klóros lábtörlőbe még az ajtó előtt

- lépjünk be a lakásba

- vegyük le a cipőnket és tegyük egy olyan helyre, ahol nem érintkezik a házi cipőnkkel

- vegyük fel az otthoni cipőt

- mossunk kezet

- vegyük le az utcai ruhánkat és tegyük le elkülönítve

- fertőtlenítsük a kilincseket, kulcsokat, kapcsolókat, telefont stb.

- mossunk kezet

- szellőztessünk.



(adevarul.ro, hírszerk.)



Fotó: Virgil Musta, az új koronavírusos eseteket leghatékonyabban gyógyító temesvári Victor Babeş járványkórház szakorvosa. Forrás: adevarul.ro

