Elindult a szomszedok.ro, a kolozsvári magyar időseket segítő platform

Elindult a szomszedok.ro, koronavírus idejére létrehozott, a kolozsvári magyar időseket segítő platform. „A koronavírus járványra való tekintettel elindítjuk a „Házhoz megy a segítség” kezdeményezést, amely során segítséget nyújtunk azoknak az időskorúaknak, akik a leveszélyeztetebbek ebben az időszakban. Kolozsvár egy nagyváros, az elképzelés újszerűsége az, hogy a segítséget helyben, lokálisan, a szomszédolás felerősítésével kívánjuk elérni” - részletezte Talpas Botond, a kezdeményezés ötletgazdája.



A kezdeményezők szerint több problémára is választ ad a szomszedok.ro platform. Elsődlegesen megoldja azt a problémát, amellyel az elmúlt napokban országszerte találkozhattunk: az idősek sajnos kijárnak a városba, van egy napi rutinjuk és fontos nekik, hogy rendezzék elintézni valójukat,mert nincs ki segítsen rajtuk.



„Nem várhatjuk el az idősektől, hogy otthon üljenek, ha nem tudják beszerezni a mindennapit és nem tudják kifizetni a számláikat. Ha megoldjuk a problémáikat, akkor megvédjük őket. Nagymamám például nagyon idős, 94 éves, a Györgyfalvi negyedben lakik egyedül, és ha nem segít neki a családja és a szomszédja, akkor biztos nagy problémája lenne megoldani a mindennapokat. Neki vannak kolozsvári hozzátartozói, de nem mindenki ilyen szerencsés.” - mondta Talpas. A felület másik erőssége, hogy helyben oldja meg az idősek problémáit, visszahozva a szomszédolás hagyományát. Talpas szerint ez azért fontos, mert ha később korlátozva lesz a kijárást, akkor a legbiztosabb segítség az, ha a szomszédok összefognak. „Arra kérünk mindenkit, hogy ha ismer a szomszédjában idős embert, jelezze és megkeressük őket. Tudjunk minél többen egymásról, és arról, akinek ma vagy a következő hetekben segítségre lehet szüksége.” - tette hozzá.



A Kolozs megyei RMDSZ is csatlakozott a kezdeményezéshez. Az elindítói szerint a platform elsősorban azoknak szól, akik magukra vannak utalva, nincsenek itt élő hozzátartozóik és egymaguk kell boldoguljanak a mindennapokban. A kezdeményezők szeretnének feltérképezni minél több olyan 65 év feletti kolozsvári magyart, akinek most vagy egy ennél is nehezebb időszakban a segítségére lehetnek. A másik oldalon pedig azok a kolozsváriak állnak, akiknek lehetőségük van segíteni az időseken vagy a segítségre szorulókon. „A „segítők” csoportjába bárki csatlakozhat. Elsősorban olyanokat buzdítunk arra, hogy segítsen a szomszédain, aki amúgy is lejárna a boltba autóval vagy akár gyalog is, ha közel van, és nem esne nehezére néhány alapvető élelmiszert beszerezni szomszédainak is. A csoport segítségével megtalálhatjuk a magyar szomszédnénit, szomszédbácsit.” - mondta Csoma Botond, a Kolozs megyei RMDSZ elnöke, parlamenti képviselő. „A platform egyben egy adatbázis is, amit a későbbiekben, a vészhelyzet fokozódása esetén használni lehet, illetve tájékoztatni tudjuk az önkormányzatot is, hogy melyek azok az esetek, amelyet az önkormányzatnak is segítenie kell. Tudni fogjuk, hogy kik azok, akik segítségre szorulnak.” - tette hozzá.



A Kolozs megyei RMDSZ vállalta, hogy a beérkező kéréseket az önkormányzat irányába is eljuttatja, illetve működteti a platformot. „Az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének munkatársai 10 és 17 óra között telefonon is fogadják a segítségre szorulók és a segítséget nyújtani kívánók hívását. Az eddigi rendszeres magyar nyelvű tájékoztatás mellett, ami a korona.rmdsz.ro honlapon olvasható, igyekszünk célzottan eljuttatni ezt az új kezdeményezést az magyar emberekhez.” - mondta Antal Géza, a Kolozs megyei RMDSZ ügyvezető elnöke.



A szomszedok.ro platform elkészítését egy kolozsvári fejlesztő cég, a Limitless Diversity Development vállalta. „Egy ideje gondolkodunk azon, hogy hogyan tudnánk mi is hozzájárulni ahhoz, hogy megfékezzük a vírus terjedését. Persze a szomszedok.ro nem fogja megoldani a problémát, de legalább a kolozsvári magyaroknak egy olyan eszköz, ami megoldás az időseknek és felületet nyújt a segíteni akaróknak. Az idősek így nem kell kimenjenek a lakásból, nem teszik ki magukat a fertőzésnek.” - mondta Polacsek Péter, projektmenedzser. „A platform ötlete pénteken merült fel, a hétvégét pedig teljes mértékben erre szántuk, minden erőforrásunkat erre összpontosítottuk, természetesen bérmentve. Így három nap alatt létre tudott jönni a szomszedok.ro.” - tette hozzá Fischer Ottó, fejlesztő.



Hogyan működik a szomszedok.ro?



• A „segítő” regisztrál a szomszédok.ro oldalon. A személyazonosságát manuálisan ellenőrizni fogják a platform kezelői. Biztonsági okokból kérnek egy fotót az illető személyijéről. Amint elfogadták a regisztrációt, a „segítő” megkapja a saját negyedében élő segítségre szorulók listáját. Maximum öt embernek, családnak tud segíteni.



• A segítségre szoruló regisztrálhat az oldalon, vagy felhívhatja a szomszedok.ro oldalon, a kapcsolat résznél megadott Kolozs megyei RMDSZ által működtetett telefonszámokat (10 és 17 óra között). A szövetség alkalmazottai bevezetik a rendszerbe és a negyedében lakó „segítőknek” értesítést küldenek arról, hogy egy új ember lett regisztrálva.



• A segítőnek ajánlják, hogy kesztyűt és kézfertőtlenítőt vigyen magával, illetve amennyiben lehetősége van rá, maszkot is szerezzen be.



• A „segítő” a vásárlás előtt egyeztet a vásárlási listáról és ennek áráról a segítségre szorulóval. A legjobb, ha a segítségre szoruló tisztázza, hogy maximum X összegű bevásárlás történjen, a „segítő” pedig ehhez tartja magát.



• A csomag kézbesítésekor a „segítő” felhívja a segítségre szorulót telefonon, hogy megérkezett a csomaggal. Ha lépcsőházba kell vinni, akkor felviszi és leteszi az ajtó elé, a kasszaszalagot a csomag tetejére helyezi, majd 3 métert hátralép. Ezután az idős személy ajtót nyit, elveszi a csomagot, a pontos pénzt pedig leteszi/kiteszi előre az önkéntesnek. Továbbiakról pedig telefonon lehet egyeztetni.



Kik a kezdeményezők?



A szomszedok.ro oldalt Talpas Botond, az RMDSZ Kolozs Megyei Küldöttek Tanácsának elnöke kezdeményezte. A fejlesztést a Limitless Diversity Development vállalta, az adminisztrációt, az idősek felkutatását és a humán erőforrást a Kolozs megyei RMDSZ biztosítja, a kommunikációért pedig a Diversity Advertising felel. Az ifjúsági szervezetek bevonását a Magyar Ifjúsági Központ - YZ Intézet vállalta. Kiemelt partnereink: Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum (KIFOR), Kolozs Megyei Magyar Diáktanács (KMDT), Pro Iuventute egyesület, Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ), Igen, tessék! egyesület, Paprika Rádió és Kolozsvári Rádió. (közlemény)

