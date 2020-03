Több híradóval, gyermekműsorral, és rádiójátékokkal is jelentkezik a szükségállapot ideje alatt a Marosvásárhelyi Rádió

A Marosvásárhelyi Rádió ebben a mindannyiunkat próbára tevő időszakban is ellátja közszolgálati teendőt, és megpróbál helyt állni és eleget tenni a megváltozott igényeknek, írja Transindexhez eljuttatott közleményében a rádió.



„Bár szigorított körülmények között dolgozunk, munkánkat felelősségteljesen, a legnagyobb igényességgel és hatékonysággal végezzük. Mivel tisztában vagyunk tevékenységünk fontosságával és hallgatóink bizalmával, addig, amíg a koronavírus okozta járvány miatt elrendelt szükségállapot érvényben van, a Marosvásárhelyi Rádió a kialakult helyzethez igazodva módosítja műsor-kínálatát”- áll a közleményben



A Marosvásárhelyi Rádió hírosztálya óránként jelentkezik híradóival, hétvégén pedig hosszított programmal dolgozik, és este 8 óráig sugároznak magyar nyelvű híradókat, szükség esetén azután is.



„Mivel a gyerekek ebben az időszakban nem járnak óvodába, iskolába, a Marosvásárhelyi Rádió megpróbálja elviselhetőbbé tenni a szobafogságot szülők és gyerekek számára egyaránt, ezért minden hétköznap 14,10-től, vasárnaponként pedig 13 órától Gyermekműsorral jelentkezik”- áll a közleményben.



Mivel a templomi szertartásokat ideiglenesen felfüggesztették, a Marosvásárhelyi Rádió a történelmi magyar egyházakkal együttműködve minden vasárnap 11 és 13 óra között egyházi műsort közvetít.



Mivel a színházak, könyvtárak és filharmóniák is felfüggesztették tevékenységüket, a Marosvásárhelyi Rádió minden hétköznap, illetve vasárnap este 20,10-től hangoskönyveket, hangversenyeket és rádiójátékokat közvetít. (közlemény)

