Ingyen odaadja a koronavírussal küzdő orvosoknak négy csillagos szállodáját a moldvai egy méteres autópálya megépítője

A leginkább az egy méteres autópálya megépítéséről elhíresült román üzletember, Ștefan Mandachi úgy döntött, hogy a Szucsáván levő négy csillagos szállodáját (Hotel Mandachi), mindenféle ellenszolgáltatás nélkül fölajánlja a hatóságoknak, hogy oda olyan orvosokat, asszisztenseket és önkénteseket szállásoljanak el, akik a városban és a megyében küzdenek a koronavírus-járvány megfékezése ellen.



Mindezt Mandachi csütörtökön jelentette be a közösségi médiában, és hozzátette, hogy semmiféle anyagi ellenszolgáltatást nem vár, és fogad el cserébe.







"Sok olyan hős van, aki nap mint nap érintkezik a gyanús esetekkel, és nem kellene a családjukhoz hazavigyék az esetleges fertőzést, de nincs hol aludniuk" - írta indoklásként az üzletember.



Erre az időszakra a személyzet el fogja hagyni a épületet, csak az őrség marad meg, ugyanakkor Mandachi azt mondja, az egyik étterme szállítaná az ennivalót a bentlakóknak.



Mandachi ennél is továbbment, azt mondta felajánlja minden konferencia- és esküvőtermét azoknak, akik orvosi maszkok és más egészségügyi felszerelések gyártását szeretnék ott végezni. A helyi Magnificus Plazában például 1500 négyzetméteres terme van. Az lenne a feltétele, hogy a terméket ingyenes adják az egészségügyi dolgozóknak.



Tovább felvetette, hogy ha már ő ezt csinálja, akár a többi bevásárlóközpont is követhetné a példáját, és átadhatnák a helyet azoknak, akiknek szükség van most rájuk. (hírszerk.)





