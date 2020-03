Naponta 2 élő Híradóval jelentkezik ezentúl az Erdély TV

Március 17-től, újból jelentkezik az Erdélyi Magyar Televízió délutáni, rövid hírműsora is. Ezentúl minden hétköznap két élő híradót, 16 illetve 19 órától követhetnek a nézők a tv-ben, valamint az Erdély TV Facebook-oldalán is, illetve a hírek továbbra is elérhetőek lesznek a YouTube-csatornán is. Az Erdély TV azt szeretné, hogy továbbra is naprakész és hiteles információkról tájékoztassa nézőit. (közlemény)

