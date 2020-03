Egy Beszterce megyei férfinak az a nagy ötlete támadt, hogy bekamuzza, hogy Olaszországból jött haza és láza van

Nem kevesebb, mint 5000 lejébe került egy Beszterce-Naszód megyei 60 éves férfinak az a „poénja”, hogy feltárcsázta az 112-es segélyhívószámot, és ott elmondta: nemrégiben érkezett haza Észak-Olaszországból, most pedig láza van, köhög és izzad, tehát konkrétan produkálja a koronavírus tüneteit. A Virgin Radio Romania későbbi tudósítása szerint a férfi csak ki szerette volna próbálni, hogy milyen lehet abban az elkülönítőben, amivel a koronavírusos betegeket szállítják a kórházba.



A telefonhívása után kiszálltak hozzá a bethleni közegészségügyi hatóságok, komplett védelmi felszerelésben. Ekkor megállapították, hogy a férfi teljesen hamis személyazonosságot adott meg a diszpécsernek, és a tüneteiről is hazudott, emiatt értesítették a rendőrséget, akik szintén kiszálltak a helyszínre, és szépen meg is bírságolták. Utána pedig mind nagyot nevettek együtt. Ja, nem! (hírszerk/virginradio.ro)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!