A járvány ellenére is közel száz ortodox hívőt áldoztattak ugyanabból a kanálból Konstancán

Teodosie Petrescu, tomisi (Konstanca) érsek továbbra is a szokásos módon végzi el az áldoztatási szertartást: a borba mártott, majd arany edénybe helyezett kenyeret - hitük szerint oltáriszentséget - egy aranykanál segítségével a hívek szájába helyezve.



Az Antena 3 szerint legalább 100 hívőt áldoztatott meg így az érsek. A tévéadó kiemeli azt is, hogy a szertartáson résztvevő egyházi személyiségek közül egyik sem viselt szájmaszkot.







A tomisi érsekség szóvivője az eset kapcsán azt nyilatkozta, hogy mindazok, aki azt gondolják, hogy az áldoztatás módja miatt megfertőződtek és emiatt esetleg lelkiismeret-furdalásuk támadt, azok vegyék fel a kapcsolatot a lelki vezetőjükkel.



Az ortodox egyház hagyományosan így áldoztat, viszont a koronavírus-járvány idején mindenkinek azt javasolják az egészségügyi szakemberek, hogy maradjanak otthon, ne érintkezzenek más emberekkel, lehetőleg a kézfogást is kerüljék, arról nem is beszélve, hogy egy idegen után esetleg egyenek vagy igyanak.



Az ortodoxok szerint egyébként az áldoztatásra használt nemesfém edények és a kanál ellenáll a baktériumoknak, vírusoknak és fertőzéseknek, az egyházilag átváltoztatott kenyér pedig hitük szerint Jézus Krisztus valódi teste, ami nem romlik meg és nem terjeszt betegséget sem.



Kedd délelőttre egyébként Konstanca megyében a koronavírussal fertőzöttek száma elérte a tizenkettőt. (Antena3/hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!