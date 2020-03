Nem tudod, mennyi vécépapírt is kellene vásárolj a karantén/vesztegzár idejére? Itt a megoldás

Az újfajta koronavírus-fertőzés terjedése magával hozta a vécépapír iránti kereslet megugrását is (legalábbis az internet tele volt üres polcokat mutogató képekkel). Innen már csak egy lépésre voltunk attól, hogy egy otthon unatkozó (kreatív) ember megcsinálja a got-paper.com oldalt, ami azt kalkulálja ki, hogy mennyi is a tényleges vécépapír szükségletünk, mennyit kell vásároljunk.



A kalkulációhoz olyan információkat kell például megadni, hogy naponta átlagosan hányszor vécézünk (kis és nagy dolgokra egyaránt gondolt az oldal értelmi atya), ehhez hányszor szakítunk papírt, illetve ezek átlagosan mekkorák (hány előre perforált lapot szakítunk le). Emellett olyan extra eshetőségeket is számításba lehet venni, amihez általában vécépapírt használunk (pl. maszturbálás utáni nyomok eltüntetése). Emellett már csak azt kell megadni a csomagolást használva, hogy egy tekercs átlagos hány előre perforált lapot tartalmaz, illetve hány napig szándékszunk karanténban/világtól elzártan maradni. És voilà! Máris kiszámolja, hogy hány tekercsre lesz szükségünk. (hírszerk.)

