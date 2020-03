Andrà tutto bene! Gyerekrajzokkal tartják egymásban a lelket az olaszok

Mit csináljon a lakosság, amikor naponta százak halnak meg járványban? Hát például megróbálhatnak felülkerekedni az apátián, ahogyan most az olaszok teszik.



A Guardian számol be róla, hogy Bariban, Puglia tartományban nemrég ablakokból kezdtek üzengetni az emberek, s mint ilyen, tartják egymásban a lelket: Általában egy gyerekrajz mellé írják, hogy "Andrà tutto bene!", azaz, hogy minden rendben lesz!





LOCKDOWN DAY 4 - Children (but not only) are making a drawing and hang it outside their homes to spread hope and positive thoughts❤ You can read #andratuttobene "everything's gonna be alright" on it. One of these is near my home👇 Be safe everyone!🙏 pic.twitter.com/vrQGpmAmbm