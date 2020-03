Feminista flashmobot szerveztek március 8-a alkalmából Kolozsváron

Civil aktivisták a nemzetközi nőnap alkalmából a Ha egy elvész, mind elveszünk című flashmobbal csatlakoztak a nők és különböző szexuális identitású személyek ellen irányuló erőszakot elutasító mozgalmakhoz Kolozsváron is. Az akciót egy nőket és a szexuális kisebbségeket támogató informális csoport szervezte, akiket felháborít a nők (de nem csak) elleni erőszak terjedése és társadalmi elfogadottsága. Március elsején már Bukarestben is tüntettek a a nők elleni erőszak ellen.



A feketébe öltözött résztvevők versekkel emlékeztek meg a bántalmazásokról és ismertették a hazai statisztikai adatokat, amelyekből kiderült, hogy Romániában minden harmadik nő volt már áldozata fizikai vagy szexuális erőszaknak. Az esős időjárás viszont nem igazán kedvezett a megmozdulásnak:











Az akció résztvevői felolvasták a Bukarestben korábban már elhangzott követeléseket is, amely a bántalmazott nők helyzetének könnyítésére és a nemek közötti egyenlőség programszintű, iskolai oktatására szólít fel.







A flashmob zenés, táncos felvonulással ért véget. Az akcióról és annak céljairól korábban ITT írtunk részletesen. (hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!