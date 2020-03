4,3-as erősségű földrengést mértek Buzău megyében

A Richter-skála szerinti 4,3-as erősségű földrengést észleltek vasárnap este 20 óra 24 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben.



Az országos földfizikai intézet tájékoztatása szerint a földmozgás 129 kilométeres mélységben következett be, Brassótól 69, Ploieşti-től 82, Bákótól 110 kilométerre.



Ebben a hónapban 8, a Richter-skála szerinti 2 és 4,3 közötti erősségű földrengés történt Romániában. Az év eddigi legnagyobb, 5,2-es erősségű földrengése január 31-én következett be Vrancea megyében, amely Bukarestben is érezhető volt.



Az elmúlt év legnagyobb földrengése a Richter-skála szerinti 4,7-es erősségű volt, és május 18-án történt Suceava megyében.(agerpres)

